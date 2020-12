ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن معركته ضد نتائج الانتخابات الرئاسية قد بدأت الآن.

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

جاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس ضد نتائج الانتخابات في 4 ولايات، في خطوة اعتبرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "محقة".

وغرّد ترمب عبر حسابه في تويتر، قائلًا إن المحكمة العليا خذلته حقا، وقال معقّبًا "لا حكمة ولا شجاعة".

“Justices Alito and Thomas say they would have allowed Texas to proceed with its election lawsuit.” @seanhannity This is a great and disgraceful miscarriage of justice. The people of the United States were cheated, and our Country disgraced. Never even given our day in Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

وفي تغريدة أخرى اعتبر ترمب أنه حقق "فوزا كاسحا في الانتخابات لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها، وليس كل الناخبين المزيفين والتزوير الذي برز بأعجوبة من كل مكان"، وتابع "إنها وصمة عار" حسب وصفه.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

من ناحيتها، سارعت "تويتر" إلى وضع علامة تحذير على تغريدة ترمب.

وقال في تغريدة أخرى "الآلاف يتجمعون اليوم في واشنطن للمطالبة بالكف عن سرقة الانتخابات لم أكن أعلم بذلك لكنني سأتابع".

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت دعوى رفعها المدعي العام لتكساس كين باكستون ودعمتها 17 ولاية أخرى من أجل إبطال نتائج الانتخابات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن.

وجاء في قرار المحكمة العليا أن تكساس لم تُظهر أي مصلحة معترف بها قضائيا في الطريقة التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها.

وكان 126 مشرعا جمهوريا في الكونغرس، وقعوا على مذكرة تدعم الدعوى التي رفعها المدعي العام بولاية تكساس أمام المحكمة العليا.

كما وافقت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن على الاستماع إلى الحجج القانونية في الدعوى التي رفعتها حملة ترمب والتي تسعى إلى استبعاد أكثر من 200 ألف بطاقة اقتراع، وإبطال فوز جو بايدن بالولاية.

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من حكم أصدره قاض في محكمة أدنى درجة ضد ترمب، أكد عدم وجود أي مبرر لإعادة فرز الأصوات في أكبر مقاطعتين بالولاية.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المحكمة العليا كانت محقة برفضها الدعوى غير القانونية للحزب الجمهوري لإبطال إرادة ملايين الناخبين.

وأضافت أن المشرعين الجمهوريين الذين وقعوا على مذكرة تدعم الجهود الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية جلبوا العار لمجلس النواب، محذرة من أن هؤلاء يقوّضون الدستور، ويهددون بتآكل ثقة الأمريكيين بأقدس المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، بحسب وصفها.

وقالت إن على الجمهوريين أن يوقفوا التآمر الانتخابي فورا.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لترامب، متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.

ويواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، ويؤكد أن الانتخابات سرقت منه.