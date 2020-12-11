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سياسة

بعد تجاوزات عملاء فدراليين.. "العليا الأمريكية" تنتصر لـ 3 مسلمين

مبنى المحكمة العليا الأمريكية
مبنى المحكمة العليا الأمريكية
11/12/2020

حكمت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس بالإجماع لصالح 3 مسلمين مقيمين بالولايات المتحدة وضعوا على قائمة حظر الطيران.

وقال الرجال الثلاثة إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) وضعوهم خطأ على قائمة الحكومة لحظر الطيران كعقوبة لرفضهم التجسس على زملائهم المسلمين.

وسمحت المحكمة للمسلمين الثلاثة برفع دعوى للحصول على تعويضات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي.

ويسعى الرجال الثلاثة إلى تحميل العملاء المسئولية الشخصية عما يزعمون أنه نمط من المضايقات يهدف إلى إكراههم على أن يصبحوا مخبرين حكوميين في انتهاك لمعتقداتهم الدينية.

ورفعت الدعوى القضائية التي صدر بها حكم المحكمة العليا، في عام 2014 بعد أن وضع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي محمد تنفير وجميل الجيبة ونيفيد شينوارى من سكان نيويورك، على قائمة الحكومة لحظر الطيران بذريعة "مكافحة الإرهاب".

الأشخاص المذكورون أوضحوا أن إدراجهم على القائمة منعهم من زيارة عائلاتهم في باكستان وأفغانستان واليمن، وأضر بسمعتهم، فضلا عن تكبدهم خسائر مالية، وضياع العديد من فرص العمل بالنسبة لهم.

عداوة أشد

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

ورغم أن الحادثة تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلا أن الرئيس دونالد ترمب، اتخذ العديد من المواقف العدائية المتشددة تجاه المسلمين منها:

وقع ترمب على أمر تنفيذي يحظر دخول اللاجئين السوريين، ومنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وذلك في يناير/كانون الثاني 2017 بعد أسبوع من توليه الرئاسة.استخدام ترمب مصطلح "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، في أحاديثه وخطاباته.

أصدر ترمب حظرا جديدا على السفر لمواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة، في مارس/آذار 2017.

في تجمع حاشد احتفالا بمرور 100 عام على توليه منصبه، قرأ ترمب أغنية "The Snake" متحدثا عن المهاجرين والمسلمين، وهي تحكي قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا، لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرا.

وفي مايو/أيار 2017 قال ترمب: " علينا أن نوقف الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وفرض ترمب قيودا جديدة على دخول مواطني 6 دول إضافية من بينها السودان ونيجيريا في فبراير/شباط من العام الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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