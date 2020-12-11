أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوربية أحبطت مخططا ضد تركيا خلال قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل.

وقال أردوغان في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: إن القمة الأوربية لم تلب توقعات بعض الدول (بشأن تركيا) لأن مواقفها لم تكن محقة.

وأوضح أن تلك المطالب كانت على النقيض تماما من المسار الذي يظهر أحقية تركيا، فمواقفنا الإيجابية إزاء التطورات شرقي المتوسط أحبطت توقعات تلك الدول (المطالبة بفرض عقوبات على تركيا).

وأشار إلى أن بيانات الخارجية التركية مهمة للغاية في سياق إظهار أخطاء هذا المسار.

وأضاف البلدان الحكيمة في الاتحاد الأوربي أحبطت مخططا ضد تركيا عبر طرح مواقف إيجابية خلال القمة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى وجود حديث عن تحضيرات جديدة لاستصدار عقوبات ضد تركيا في القمة الأوربية المزمع عقدها في مارس/ آذار 2021، ومناقشة هذا الأمر هناك.

وأضاف قائلا: أقولها بكل وضوح، لا يمكن أن يتمخض شيء عن تلك القمة أيضا.

وأردف ثمة حقوق عديدة ينبغي على دول الاتحاد الأوربي إعطاءها لتركيا، بينها رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك والإعفاء من التعرفة الجمركية.

في سياق متصل، قال أردوغان إن تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الاخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية.

وأردف لدينا علاقات سياسية واقتصادية متجذرة بعمق سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي، والطرفان لا يرغبان بالتأكيد تجاهلها أو خسارتها.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده رحبت دائما بالمستثمرين الأوربيين والأمريكيين، وقدمت لهم كافة أشكال الدعم.