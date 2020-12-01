تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية مساء الإثنين أن السلطات السعودية منحت موافقتها بمرور طائرات تجارية إسرائيلية في طريقها إلى دبي بالإمارات.

وقالت قناة "مكان" التلفزيونية الإسرائيلية إن السعودية سمحت لشركات طيران إسرائيلية باستخدام مجالها الجوي في طريقها إلى الإمارات.

وأضافت "مكان" أن " ذلك جاء في أعقاب محادثات بين جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي آفي بركوفيتش مع مسؤولين في الرياض.".

وتابعت أنه " من المرتقب أن يبدأ خط الرحلات من إسرائيل للإمارات الساعة العاشرة من صباح غد وستستغرق الرحلة ساعتين وخمسين دقيقة."

وأضافت أنه " من المتوقع أن يصل إلى دبي خلال الشهر المقبل عشرات آلاف الإسرائيليين على متن طائرات لايل عال ويسرائير واركيع."

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تسهال"، أن شركة "يسرائير" حصلت على موافقة السعودية بمرور الرحلة المقررة الثلاثاء، بعد ضغط مارسته واشنطن على الرياض.

وبعبور الطيران الإسرائيلي الأجواء السعودية، تنخفض مدة الطيران بين تل أبيب وأبوظبي إلى أقل من 3 ساعات، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.

والإثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "رحلة شركة يسرائير إلى دبي، باتت مهددة بالإلغاء حال عدم موافقة السعودية على استخدام أجوائها".

واعتبارا من الأربعاء، من المقرر أن تسير "يسرائير" رحلتين يوميا على هذا الخط، لتنضم إليها الخميس، شركة "أركيع"، بينما تنضم إليهما "العال" أكبر شركة طيران إسرائيلية، في 9 ديسمبر/كانون أول المقبل، بـ14 رحلة أسبوعيا، وفق "يديعوت أحرنوت".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.,,