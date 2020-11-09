وزير إماراتي: لا نسعى للمواجهة مع تركيا ولا إيران.. ما القصة؟

وأضاف قرقاش، في خطاب خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السنوي، الذي عقده مركز الإمارات للسياسات عبر الإنترنت، الإثنين، إن "وضع حد للخلافات الدبلوماسية سيسهل أيضًا تحقيق الحل السلمي للنزاعات في المنطقة"، حسب وصفه.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية سلوك أنقرة وطهران بأنه "مزعزع للاستقرار"، على حد تعبيره.

وفي معرض تعليقه على "هجمات إرهابية" شنها مسلحون في كل من فرنسا والنمسا خلال الأسبوعين الماضيين، أكد قرقاش "ضرورة التمييز بين الإسلام السياسي والإسلام باعتباره دينا عالميا"، وفق قوله.

وأوضح أن "هذه الحركات الأيديولوجية المتطرفة العابرة للحدود لا تمثل الإسلام بأي شكل من الأشكال، بل إنها تشكل تهديدًا لجميع المجتمعات المنفتحة والمتسامحة".

وحول اتفاق التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي، أشاد قرقاش بموافقة الولايات المتحدة بحزبيها الجمهوري والديمقراطي على اتفاق أبراهام، الذي توسطت في عقده إدارة دونالد ترمب، قائلا: "العلاقة الإماراتية – الأمريكية تتخطى الأحزاب وتتعدى الإدارات".

أشاد قرقاش بموافقة الولايات المتحدة على اتفاق أبراهام التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل (الجزيرة)

وبما يخص موقف بلاده من القضية الفلسطينية، قال الوزير الإماراتي: "اتفاق التطبيع لا يقلل بأي شكل من الأشكال قلقنا بشأن محنة الشعب الفلسطيني".

وأضاف قرقاش: "أبو ظبي قالت مرارا وتكرارا إن الوضع الراهن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن يتغير، وإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيوفر لفلسطين صوتا سياسيا أكبر بما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي" وفق تعبيره.

وتابع: "الإمارات على استعداد لدعم القضية الفلسطينية بأي طريقة ممكنة.. في الواقع، قد نكون في وضع أفضل للقيام بذلك الآن بعد أن أصبحت تربطنا علاقات رسمية مع إسرائيل"، حد زعمه.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 من سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع، واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.