نيويورك تايمز: مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترمب عمليات عسكرية

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن تخوفهم من إمكانية شن ترمب عمليات عسكرية علنية أو سرية.

وكان ترمب قد صرح اليوم إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

وقال ترمب عبر تويتر اليوم الإثنين "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام هزيمة ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بينما يرفض ترمب بشدة حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

ودب الخلاف بين إسبر وترمب بسبب عدد من القضايا، وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لإعلان إسبر معارضته لتهديد ترمب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة منيابوليس هذا الصيف.

ومذاك، غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفيا بخطابات معدة سلفا. وذكرت مصادر أن إسبر كان يستعد منذ فترة طويلة لاحتمال الاستقالة أو الإقالة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، لاسيما إذا فاز ترمب بولاية ثانية.

ولم يصدر تعليق على الفور من وزارة الدفاع (البنتاغون). لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن أصدقاء وزير الدفاع بالوكالة أشادوا بخلفيته العسكرية لكنهم أعربوا عن دهشتهم من ترقيته للمنصب.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن زملاء وزير الدفاع بالوكالة يرون أنه لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترمب.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كبرى أعلنت السبت فوز بايدن في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض أمام الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، في أكبر عملية تصويت شهدتها الولايات المتحدة.

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