نيويورك تايمز: مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترمب عمليات عسكرية

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن تخوفهم من إمكانية شن ترمب عمليات عسكرية علنية أو سرية.

وكان ترمب قد صرح اليوم إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

وقال ترمب عبر تويتر اليوم الإثنين "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام هزيمة ترمب أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بينما يرفض ترمب بشدة حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020