البث الحي
سياسة|مصر

"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
9/11/2020

يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث يتنافس رئيس نادي الزمالك، والموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، مرتضى منصور مع 35 مرشحا آخرين على مقعدين فقط في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

ورجح مغردون على المنصات وإعلاميون مصريون احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة منذ ليل الأحد وحتى الآن.

و نشر أحمد نجل مرتضى منصور في تويتر قائمة تدعي تقدم والده بعد فرز 48 لجنة على حد قوله.

لكن الإعلامي أحمد موسى قال في برنامجه إن منصور متأخر في نتائج فرز الأصوات، مضيفا أنه في حال سقوطه في الانتخابات فإنه يتعين عليه التحلي بروح رياضية.

وتكرر الأمر مع الإعلامي عمرو أديب الذي قال إنه بعد فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب.

وتمنى مغردون كثر خسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته المحتملة وخسارة الرئيس دونالد ترمب  في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار آخرون إلى أن منصور "قد انتهى دوره بالفعل" لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أثناء زيارة "مختلفة" لفرنسا.. بومبيو: تصرفات تركيا "عدوانية للغاية"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا وصفت "بغير العادية" (رويترز)

ترمب طلب خيارات لمهاجمة مواقع نووية إيرانية

ترمب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)

بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

ماكرون بشأن الرسوم المسيئة: فرنسا لن تغير حقها لأنه يثير صدمة في الخارج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون