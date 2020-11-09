"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر

يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث يتنافس رئيس نادي الزمالك، والموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، مرتضى منصور مع 35 مرشحا آخرين على مقعدين فقط في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

ورجح مغردون على المنصات وإعلاميون مصريون احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة منذ ليل الأحد وحتى الآن.

و نشر أحمد نجل مرتضى منصور في تويتر قائمة تدعي تقدم والده بعد فرز 48 لجنة على حد قوله.

سأقوم بمساعده حضراتكم بمتابعه العمليه الانتخابيه من واقع المحاضر الرسميه دعواتكم…ترتيب الساده المرشحين بعد فرز ٤٨ لجنه pic.twitter.com/8xEc9vTHwz — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 8, 2020

لكن الإعلامي أحمد موسى قال في برنامجه إن منصور متأخر في نتائج فرز الأصوات، مضيفا أنه في حال سقوطه في الانتخابات فإنه يتعين عليه التحلي بروح رياضية.

أحمد موسى لـ مرتضى منصور : لازم ناخد الأمور بروح رياضية#صدى_البلد pic.twitter.com/0H3ULeZOin — صدى البلد (@baladtv) November 8, 2020

وتكرر الأمر مع الإعلامي عمرو أديب الذي قال إنه بعد فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب.

عمرو أديب: مع فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخر في الترتيب#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Fg8gnaOcO1 pic.twitter.com/MG80ULu4YG — الحكاية (@Elhekayashow) November 8, 2020

وتمنى مغردون كثر خسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته المحتملة وخسارة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار آخرون إلى أن منصور "قد انتهى دوره بالفعل" لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

#ليله_سقوط_مرتضي I think this day should be named the fallen day. pic.twitter.com/YlW6vySQPa — عفافه أحمد (@Afafe_2000) November 8, 2020

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية في مصر أصدرت قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومرتضى منصور هو شخصية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو محام وعضو في مجلس النواب المصري ومعروف بعلاقاته الوطيدة مع الأجهزة الأمنية المصرية.

The two sides of the same coin #ليله_سقوط_مرتضي pic.twitter.com/RrFQAUKvSl — Mostafa (@Mostafa99618686) November 8, 2020

شكرًا لشعب ميت غمر العظيم المحترم نساء ورجال شيوخ وشباب زملكاوية وأهلاوية لقد اتحدوا جميعا لتنظيف ساحه الرياضه المصريه و السياسيه فقد اعطوا درسًا قاسيًا لم يستطيع الآخرين القيام به #ليله_سقوط_مرتضي pic.twitter.com/snsrn2dUOu — كرم نور (@karamnour6969) November 9, 2020

رسمياً النتيجة النهائية بعد فرز 100%من اللجان جميعها:

1- أحمد الألفى (اعادة)

2- بدوى عبد اللطيف (اعادة)

3- اسامة الراضى (اعادة)

4-محمود العزب (اعادة)

5- عبدالفتاح البحراوى

6- مرتضى منصور (باى باى ….)

هو اتعزل من رئاسة النادي .؛

ولا خسر حصانة المجلس ..!!#ليله_سقوط_مرتضى — ⚽🦅Ehab Mostafa🦅⚽ (@ehab_veta) November 9, 2020