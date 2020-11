"ليلة سقوط مرتضى" يتصدر تويتر مصر

يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر، حيث يتنافس رئيس نادي الزمالك، والموقوف من قبل اللجنة الأولمبية، مرتضى منصور مع 35 مرشحا آخرين على مقعدين فقط في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

ورجح مغردون على المنصات وإعلاميون مصريون احتمالات خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس النواب، مع تقدم عمليات فرز أصوات الناخبين، المستمرة منذ ليل الأحد وحتى الآن.

و نشر أحمد نجل مرتضى منصور في تويتر قائمة تدعي تقدم والده بعد فرز 48 لجنة على حد قوله.

لكن الإعلامي أحمد موسى قال في برنامجه إن منصور متأخر في نتائج فرز الأصوات، مضيفا أنه في حال سقوطه في الانتخابات فإنه يتعين عليه التحلي بروح رياضية.

وتكرر الأمر مع الإعلامي عمرو أديب الذي قال إنه بعد فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخرا في الترتيب.

وتمنى مغردون كثر خسارة مرتضى منصور في الانتخابات، وربطوا بسخرية بين خسارته المحتملة وخسارة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار آخرون إلى أن منصور "قد انتهى دوره بالفعل" لدى السلطات المصرية، ويجري الآن التخلص منه على حد تعبيرهم.

#ليله_سقوط_مرتضي

I think this day should be named the fallen day. pic.twitter.com/YlW6vySQPa

— عفافه أحمد (@Afafe_2000) November 8, 2020