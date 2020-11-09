في خطابه الثاني بعد إعلان الفوز.. بايدن: لقاح كورونا سيكون مجانيا للجميع (فيديو)

وأشار بايدن مساء الإثنين في خطاب تلفزيوني، إلى أنه قد آن الأوان لوضع الخطاب الحزبي جانبًا والتوحد لهزيمة فيروس كورونا والتوصل إلى لقاح آمن وفعال، مؤكدا ضرورة استعمال الكمامة.

وأضاف "سنستعيد القيادة الأمريكية على المستوى الدولي للتغلب على جائحة كورونا"، وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن تشكيل فريقه لمكافحة فيروس كورونا.

وقال بايدن إنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتين عن لقاح فعال ضد كورونا، وأضاف "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل".

وأكد بايدن أنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة، مما يشير إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة "كوفيد-19″، لكنه أضاف أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد الوباء سيستغرق أشهرا إضافية.

وقالت الشركتان الأمريكية فايزر والألمانية بيونتيك" إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد 7 أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى.

بينما أكدت كامالا هاريس نائبة "الرئيس" بايدن، عبر تغريدة على تويتر استعدادهما لمكافحة الفيروس وإعادة بناء الاقتصاد.

وأصدر الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس بيانا عن أنشطتهما لليوم الإثنين. ووفق البيان، فإن بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة من مستشاري الفريق الانتقالي بشأن جائحة كورونا، ويعقدان اجتماعات مع الفريق الانتقالي.

بايدن وهاريس يتعهدان بالعمل على مكافحة كورونا (رويترز)

يأتي ذلك بينما لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب يصر على أنه الفائز في الانتخابات التي يرى أنها تعرضت للتزوير والتلاعب.

ونقل موقع أكسيوس عن قادة في الحزب الجمهوري ومقربين من الرئيس ترامب قولهم إن المعركة القضائية لقلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن قد تستمر شهرا أو أكثر. وذكرت مصادر الموقع أن هذه المعركة القانونية محكوم عليها بالفشل على الأرجح.

وحول مسار المواجهة القضائية، قررت حملة ترمب تعيين النائب الجمهوري دوغ كولينز لقيادة الفريق القانوني المكلف بمتابعة إعادة فرز أصوات جورجيا.

بينما قالت صحيفة واشنطن بوست إن إميلي ميرفي رئيس إدارة الخدمات العامة المعينة من قبل الرئيس ترامب تؤخر إجراءات البدء بالعملية الانتقالية برفضها التوقيع على رسالة تسمح لفريق الرئيس المنتخب بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.