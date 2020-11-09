شركة فايزر تعلن أن لقاحها ضد فيروس كورونا "فعال بنسبة 90%"

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وصرح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

وتوقعات الشركتان أنهما ستصنعان ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في عام 2020 وحتى 1.3 مليار جرعة عام 2021.

وفي دول كثيرة في أنحاء العالم، تُسجَل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد، وتكتظ وحدات العناية المركزة في المستشفيات ولا يكف عدد الوفيات عن الارتفاع.

ارتفاع كبير للبورصات

سجلت البورصات الأوربية ارتفاعاً كبيراً الإثنين، بعد الإعلان عن اللقاح، مع زيادة صاروخية خصوصا في أسهم شركات الطيران.

فقرابة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، سجلت أسواق المال الأوربية ارتفاعاً ملحوظا.

وارتفعت بورصة باريس 5.46 % وفرانكفورت 5.56 % ولندن 5.05 % وميلانو 5.48% بعيد الساعة 13:10.

وعموما سجلت كل البورصات الأوربية أفضل أداء لها خلال جلسة رسمية منذ ستة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، سلكت العقود الآجلة التي تسمح بمعرفة الميل قبل بدء المبادلات الرسمية، المنحى التصاعدي نفسه مع ارتفاع مؤشر داو جونز 5.30 %. في المقابل بقي ارتفاع مؤشر ناسداك للشركات التكنولوجية خصوصا معتدلا مع نسبة 0.77 %.

وتترقب الأسواق بحماسة علاجا فعالا ضد كوفيد-19 لأن اعتماده سيسمح بالحد من العواقب الاقتصادية الناجمة عن تدابير لجم انتشار الفيروس.

وكانت البورصات الأوربية فتحت أصلا على ارتفاع ملحوظ بعد إعلان انتصار جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي سوق النفط المرتفعة منذ افتتاح البورصات في أوربا، تسارع ارتفاع المؤشرين الرئيسيين مع إعلان المختبرين الذي يحمل في طياته الأمل بعودة متينة للطلب على الذهب الأسود.

فقرابة الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 7.58% مقارنة بسعره عند الإغلاق الجمعة مسجلا 42.44 دولارا.

أما في نيويورك فقد زاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 8.78% ليصل إلى 40.40 دولارا.