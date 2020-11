حاول التخفي عن أعين الكاميرات.. أين ذهب بايدن بعد إلقائه خطاب النصر؟ (فيديو)

وفي لفتة إنسانية التقطتها عدسات الكاميرات، زار بايدن (78 عامًا)، أمس الأحد، قبر ابنه بو الذي توفي بسرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر ناهز 46 عامًا، وكان بو قد شجع والده على خوص الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، قبل رحيله.

وحاول بايدن التخفي عن أعين الصحفيين والكاميرات التي تلاحقه في كل مكان، لكنه لم ينجح، وتمكّن المصورون من رصد أول نشاط له بعد الفوز بالانتخابات أثناء زيارته وأسرته، قبر ابنه الراحل بعد الانتهاء من الصلاة في الكنيسة.

President-elect Joe Biden attended mass and visited the grave of his son Beau Biden in Wilmington, Delaware, the day after winning the U.S. election. https://t.co/gCFYTttbDL pic.twitter.com/OibtZokBzQ — The New York Times (@nytimes) November 8, 2020

وكان بو بايدن قد عمل كرئيس للجهاز القضائي في ولاية ديلاوير لنحو 8 أعوام، وبعدها التحق بمكتب للمحاماة في عام 2015، كما خدم من قبل في العراق بالحرس الوطني لولاية ديلاوير.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها بايدن بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي إلى البيت الأبيض ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

والمقبرة التي زارها بايدن في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، تضم كذلك العديد من أفراد أسرته.

The Bidens then walked to visit Beau Biden’s gravesite here. pic.twitter.com/OvIID9UPBv — Jennifer Epstein (@jeneps) November 3, 2020

وكانت نيليا، زوجة بايدن الأولى، قد توفيت أيضا في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتهما الرضيعة نعومي، بينما نجا وقتها ابناهما "بو" و"هنتر" من الموت رغم إصابتهما بجروح خطيرة.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19، تمكّن بايدن المخضرم في السياسة، من إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحّد الصفوف في مواجهة ترمب الذي أثار انقساما في المجتمع.

Former Vice President Joe Biden went to a church service and visited his son Beau Biden's grave Tuesday morning in Greenville, Delaware. Biden will travel to Pennsylvania before returning to Delaware to watch election results https://t.co/BFuhLbrFNI pic.twitter.com/UQrCWhbLGn — CBS News (@CBSNews) November 3, 2020

لكن فوزه -وفق تقديرات وسائل الإعلام وبانتظار التأكيد الرسمي للنتائج- يتوّج مسيرة سياسية بدأها في سن التاسعة والعشرين، وشهدت في بدايتها انتقالًا مفاجئًا من الانتصار إلى الألم.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 1972، احتفل السناتور الشاب المنتخب عن ولاية ديلاوير محاطًا بأسرته بفوزه في الانتخابات. وبعد شهر قضت زوجته وابنته في حادث سير، وأصيب نجلاه بجروح.

ونمّت هذه المأساة التي تبعها فقدان ابنه الأكبر عام 2015، مشاعر التعاطف التي يكنها الناخبون له، وجعل بايدن من التعاطف إحدى سمات مسيرته السياسية البارزة.

President-elect Joe Biden with family visits Beau Biden's grave after church @cbsnews pic.twitter.com/0T9j7G2oNm — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) November 8, 2020