جيل بايدن.. "سيدة أمريكا الأولى" التي تعشق التدريس

وفعلت "جيل" ذلك بحيوية تجاوزت في بعض الأحيان قدرات زوجها الذي فاز السبت بالرئاسة، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية كبرى.

فقد كثفت هذه الأستاذة الجامعية البالغة من العمر 69 عامًا زياراتها إلى الولايات الرئيسية التي تمكّن زوجها الديمقراطي، من انتزاع عدد منها من الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والفوز بالرئاسة وفق تقديرات وسائل الإعلام.

وهي تدعو الأمريكيين سواء كانوا "ديمقراطيين أو جمهوريين، من الأرياف أو من المدن" إلى توحيد الصفوف لتجاوز الانقسامات السياسية وهزيمة وباء كوفيد-19 ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

وخطابها يتعارض كليا مع كلام ترمب فهي تقول "نحن لا نتفق على كل شيء، هذا ليس ضروريا، يمكننا دائما أن نحب ونحترم بعضنا البعض".

بايدن مع زوجته جيا وابنته آشلي (فرانس برس)

"أعادت له الحياة"

كذلك، تعكس صورة إنسانية عن جو بايدن الذي عرف في حياته "مآس لا يمكن تصورها".

تروي جيل بايدن خصوصًا كيف تمكن النائب السابق للرئيس باراك اوباما من استئناف أنشطته في البيت الأبيض، بعد أيام فقط على وفاة ابنه بو الذي توفي بسرطان في الدماغ في 2015.

وقالت في خطاب تناولت فيه الأزمات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب الوباء والتوترات في البلاد منذ أربع سنوات "لقد عرف كيف يداوي أسرة، وبالطريقة نفسها نداوي بلدا: عبر الحب والتفهم وبادرات لطف صغيرة وشجاعة وأمل لا يتزعزع".

تزوج جو وجيل بايدن عام 1977 بعد مرور خمس سنوات على أول مأساة واجهها مع وفاة زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة.

يروي جو بايدن في مذكراته أن نجليه، بو وهانتر وهما لا يزالان صغيرين طلبا من والدهما الزواج من جيل، قائلا "لقد أعادت لي الحياة".

السباق بين بايدن وترمب كان محتدما (الأناضول)

أول "سيدة أولى" تواصل مهنتها خارج البيت الأبيض

أوقفت جيل بايدن مسيرتها المهنية في التدريس بالجامعة، حين أنجبت ابنتهما آشلي عام 1981 لكنها تابعت بعد ذلك دراستها ونالت دكتوراه في التعليم.

ولا تزال تدرّس الإنجليزية في إحدى جامعات شمال فيرجينيا بالقرب من واشنطن، وهو تقول إنها ستواصل العمل بغض النظر عن منصب زوجها.

وباستثناء هيلاري كلينتون التي شغلت لفترة وجيزة منصب عضو في مجلس الشيوخ في نهاية ولاية زوجها، ستصبح جيل بايدن أول "سيدة أمريكية أولى" تواصل مسيرتها المهنية وتعمل في وظيفة بأجر خارج البيت الأبيض.

وفي مقابلة إعلامية لها في أغسطس/آب الماضي، عبرت عن حبها للتدريس، وقالت إذا "وصلنا إلى البيت الأبيض، فسأواصل التدريس"، مؤكدة أنها تريد من المجتمع تقدير المعلمين ومعرفة أدوارهم ومساهماتهم، ورفع مستوى المهنة.

وتقول كايت اندرسن بروير وهي مؤلفة كتاب عن تاريخ زوجات الرؤساء الأمريكيين إن جيل بايدن ستقوم عندها بتحويل "تطلعات هذا المنصب وحدوده".

تضيف كاثرين جيليسون المتخصصة في التاريخ الأمريكي في جامعة أوهايو، "ستدخل مهام السيدة الأولى في القرن الحادي والعشرين" مؤكدة أن "غالبية الأمريكيات عليهن التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية".

المرشح الديمقراطي جو بايدن يلقى خطاب النصر في مسقط رأسه بولاية ديلاوير (رويترز)

حاضرة دائما

كانت حاضرة في حملة زوجها الانتخابية منذ بدء الانتخابات التمهيدية. ودرج المرشح الديمقراطي على عادة تقديم نفسه على أنه "زوج جيل بايدن".

وعلى الرغم من قوامها النحيف، صدت جيل وبلا تردد متظاهرة اقتربت من زوجها خلال تجمع انتخابي في لوس أنجليس في مارس/آذار.

ورغم حملة الانتخابات المحتدمة، أشاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام وهو حليف دونالد ترمب بجيل بايدن معتبرًا أنها "شخصية مميزة" بعد خطابها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وهي نددت بـ "الافتراء" الذي أطلقه معسكر ترمب "لتحويل الانتباه" في قضية الاتهامات بالفساد الموجهة في الآونة الأخيرة إلى جو وهانتر بايدن الذي ارتبط بأعمال تجارية في الصين وأوكرانيا حين كان والده نائبًا للرئيس أوباما.

لكنها لزمت الصمت بشأن اتهام امرأة تدعى تارا ريد، جو بايدن بالاغتصاب في التسعينيات وهو ما نفاه المرشح الديمقراطي نفيًا قاطعًا.

كذلك يواجه بايدن انتقادات بعدما اشتكت نساء عدة من ميله للمس محاوريه. وتقول جو بايدن إنها لا ترى سوى سلوك بريء من زوجها الذي قال إنه استخلص العبر من أقوال هؤلاء النساء اللواتي اعتبرن أنه اخترق مساحتهن الخاصة.

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