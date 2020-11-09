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سياسة

تركيا تكشف معلومات جديدة عن منفذ هجوم فيينا وعلاقته بتنظيم الدولة

عناصر من الشرطة النمساوية وسط فيينا
عناصر من الشرطة النمساوية وسط فيينا
9/11/2020

جاء ذلك في بيان الأحد صادر عن المديرية العامة للأمن التركي.

وذكرت المديرية في البيان، أنها عقب هجوم فيينا أجرت تحريات عن منفّذه "كوجتيم فاجزولاي" حامل الجنسية النمساوية المنتمي إلى تنظيم الدولة.

وأضافت أن التحريات أظهرت أن منفّذ الهجوم دخل تركيا في الأول من سبتمبر/أيلول 2018 عبر مطار أتاتورك الدولي.

وأوضحت أن شعبة المخابرات  ومكافحة الإرهاب حصلت على معلومات لاحقا تفيد باعتزام الشخص المذكور، العبور إلى سوريا للانخراط في صفوف تنظيم الدولة، مما دفعها لاعتقاله  في 18 من الشهر نفسه، بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وعقب اعتقاله  بيوم واحد، حكم القضاء التركي بترحيل الشخص المذكور إلى بلاده النمسا.

وأشار البيان إلى أن السلطات التركية أبلغت نظيرتها النمساوية بالوضع الأمني للشخص المذكور، وأدرجت كافة البيانات المتعلقة به في ملف خاص وسلّمته لفيينا.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت فيينا هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المنفذ، وإصابة 17 آخرين، وتبنى تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، مبيناً أن "المنفذ يُدعى أبو دجانة الألباني".

المصدر : وكالات
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