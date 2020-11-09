النمسا: اعتقالات ومداهمات لمقرات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس

وقالت النيابة اليوم الإثنين إن الحملة ليست مرتبطة بالاعتداء الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا.

وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك أن المداهمات مرتبطة بتحقيق بدأ قبل عام.

وأضافت أن التحقيق يستهدف "أكثر من سبعين مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس وتدعمهما".

وقال ممثلو الادعاء في النمسا إن الشرطة ألقت القبض على 30 شخصا في المداهمات "ضمن عملية لمكافحة الإرهاب".

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة غراتس الجنوبية أن المداهمات التي نُفذت اليوم الإثنين على شقق ومنازل ومحلات تجارية ومقار جمعيات في أربع مقاطعات نمساوية استهدفت أشخاصا يشتبه في انتمائهم أو دعمهم لحركة(حماس) الفلسطينية وحركة الإخوان المسلمين.

وقال المكتب في بيان "يتعلق الاشتباه بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والعمل ضد مصلحة الدولة والانتماء لتنظيم إجرامي وغسل الأموال" مضيفا أن التحقيق بدأ منذ أكثر من عام.

وتأسست حركة حماس، التي فازت في آخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت في عام 2006، كفرع لحركة الإخوان المسلمين.

وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية". و"جماعة الإخوان المسلمين" ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوربي السوداء للإرهاب، لكن المدعين قالوا إنهم يحققون في الروابط بين التنظيمين.

وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق مع أكثر من 70 شخصا للاشتباه في انتمائهم ودعمهم لحماس وللإخوان المسلمين.