المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الإمارات

ونشر غندلمان في تغريدة على تويتر صورتين لمنتجات زراعية عليها العلم الإسرائيلي وكتب "لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات (المتاجر) الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها".

وأضاف "كانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا! خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية".

لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا! خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية. الصور: كارمل أجركسكو pic.twitter.com/05KCBIJ0YQ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 9, 2020

كما كتب حساب "إسرائيل في الخليج" على تويتر نفس الخبر مرفقا صور من داخل المراكز التجارية في إمارة دبي.

وتشمل المنتجات، بحسب الصور، تمور وبطاطا حلوة وفاكهة.

وصلت إلى الأسواق الإماراتية أولى بشائر المحاصيل الإسرائيلية وتعرض بفخر في المولات في امارة دبي 🇮🇱🕊🇦🇪

📸 Carmel Agrexco/ DoverTower pic.twitter.com/vilAFIcFPT — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 7, 2020

وكانت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع قد دعت في بيان منذ شهرين أبناء الشعب الإماراتي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقالت إن تلك المنتجات "تستعد لغزو الأسواق الإماراتية قريباً على هامش الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي والتعاون يجري بين البلدين على قدم وساق في مجالات عدة، وهبطت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، الأحد، في مطار بن غوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، وذلك في أول رحلة لها إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاقية دخول بلا تأشيرة وهي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

