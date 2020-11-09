الأسد يتحدث مع بوتين عن عودة اللاجئين السوريين.. ماذا قال؟ (فيديو)

وتأتي هذه المكالمة قبل يومين من مؤتمر تستضيفه دمشق بدعم من موسكو لبحث مسألة إعادتهم.

وتوجّه الأسد في المكالمة التي نقلها حساب رئاسة النظام السوري على موقع "فيسبوك"، إلى بوتين بالقول إن قضية اللاجئين هي "الأولوية رقم واحد خلال المرحلة القادمة، خصوصا بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسار رقعة المعارك برغم استمرار الإرهاب".

وتنظم دمشق بدعم روسي، يومي الأربعاء والخميس، مؤتمراً حول عودة اللاجئين إلى بلادهم، لم تتضح حتى الآن الجهات المشاركة فيه.

إلا أن لبنان المجاور الذي يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ بحسب تقديرات رسمية، سيرسل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية ممثلاً عنه.

وسيحضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا المؤتمر بصفة "مراقب".

واعتبر الأسد أن "العقبة الأكبر" أمام عودة اللاجئين "بالإضافة إلى بقاء الإرهاب في بعض المناطق التي يفترض أن يعودوا إليها (…) هي الحصار على سوريا، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وعلّق الأسد آمالا على الجهود الروسية لناحية "إمكانية تخفيف أو رفع أو إزالة هذا الحصار"، موضحاً أن إعادة اللاجئين "بحاجة إلى تأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم كالمياه والكهرباء والمدارس… بالإضافة الى موضوع تحريك الاقتصاد".

من جهته، قال بوتين، وفق تصريحات نقلها الكرملين، إنه نتيجة "الجهود المشتركة" لروسيا وإيران، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية "تم تدمير بؤرة الارهاب في سوريا، وانخفض معدل العنف".

ورأى أنّه "مع عودة السلام والهدوء لغالبية الأراضي السورية، هناك احتمال جيد لضمان عودة أعداد كبيرة من اللاجئين".

وسيشارك ممثلون عن ثلاثين وزارة وهيئة حكومية روسية في المؤتمر، وفق بوتين.

وتفاعل نشطاء سوريون عبر حساباتهم على تويتر بالقول إن "عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا ستكون عند سقوط النظام السوري فقط".

وقال الناشط السوري ماجد عبد النور عبر تويتر: "‏من سخرية هذا الكوكب أن الذي هجرّني وأهلي وأهل قريتي ودمر بيوتنا وقتل أحباءنا هو ذاته من يعقد الاجتماعات ويدور العواصم تحت مسمى عودة اللاجئين".

من سخرية هذا الكوكب أن الذي هجرّني وأهلي وأهل قريتي ودمر بيوتنا وقتل أحباءنا هو ذاته من يعقد الاجتماعات ويدور العواصم تحت مسمى عودة اللاجئين ..

نحن مُهجرون قسراً ولسنا لاجئين وسبب تهجيرنا بشار الأسد أولاً وبوتين ثانياً والخامنائي ثالثاً وسحقاً لجغرافيا يتواجد فيها هؤلاء المجرمون — ماجد عبد النور (@Magedabdelnour1) November 9, 2020

وأضاف ماجد نحن مُهجرون قسراً ولسنا لاجئين وسبب تهجيرنا بشار الأسد أولاً وبوتين ثانياً والخامنائي ثالثاً وسحقاً لجغرافيا يتواجد فيها هؤلاء المجرمون.

بوتين يقول لبشار الأسد: اللاجئون السوريون قد يشكلون تهديداً للدول المضيفة بسبب تأثير المتطرفين عليهم

وبشار يرد: جزء من اللاجئين هرب من الإرهاب والجزء الآخر هرب من سوء الأوضاع المعيشية

ذكروني بالعجائز الكذابين لما بيقعدوا يكذبوا ع بعض وبيمرقوا لبعض الكذبات.. صادق لا تحلف pic.twitter.com/DhfnrDWr4h — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 9, 2020

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة.

وتسعى روسيا، أبرز حلفاء دمشق، منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الاعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديم أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

العائق الأساسي أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم هو وجود نظام العصابة الأسدية في السلطة. — رديف مصطفى (@radefmoustafa) November 9, 2020

وتحذر منظمات حقوقية بدورها من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيئة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية والخشية من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.

بشار الأسد أمام سيّده الذين هجّروا ملايين السوريين ودمّروا منازلهم وقصفوهم بكافة الأسلحة الثقيلة والكيميائية يتحدثون عن عودة اللاجئين

وهنا لا بدّ من كلمات الشاعر مظفّر النواب .. لا أستثني منكم أحداً pic.twitter.com/2ZamA10BV1 — عبدالقادر محمد لهيب (@abdalkaderlhep2) November 9, 2020

واستعادت قوات النظام السوري أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد من فصائل مقاتلة معارضة.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع في العالم 2011، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.