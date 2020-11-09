إسرائيل تحتفل مجددا "بثمار التطبيع" بعد وصول سفينة من دبي إلى حيفا

ونشر حساب "إسرائيل في الخليج" مقطع فيديو منقول من صفحة الصحفي بهيئة البث الإسرائيلية شمعون آران للسفينة معلقا "ثمار التطبيع : وصلت فجر اليوم إلى ميناء حيفا مباشرة من ميناء جبل علي في دبي سفينة "MSC Tomoko" .

ثمار التطبيع : وصلت فجر اليوم الى ميناء حيفا مباشرة من ميناء جبل علي في دبي سفينة "MSC Tomoko" 🇦🇪🇮🇱 @simonarann pic.twitter.com/VoGRGZ3QTc — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 9, 2020

وذكر الصحفي الإسرائيلي في تغرديته أن السفينة التي وصلت فجر اليوم من الإمارات تفرغ حمولتها حاليا في مينا حيفا.

وكانت وصلت أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا لصالح مستثمرين إسرائيليين في 12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلن حينها حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

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سفينة "MSC Tomoko" وصلت من الامارات وترسو حالياً في ميناء حيفا شاهدوا 🎥#فيديو

سفينة الشحن التي وصلت فجر اليوم من ميناء #جبل_علي في #دبي وميناء #أبو_ظبي في دولة #الامارات 🇦🇪 مباشرة إلى #إسرائيل 🇮🇱

وتفرغ حمولتها حالياً في ميناء #حيفا 🇮🇱🕊️🇦🇪 pic.twitter.com/yl7J1lGLBP — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 9, 2020

ويتوقع خبراء أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فوائد كبرى من اتفاق تطبيع العلاقات الذي يمنح إسرائيل اختراق غير مسبوق لسوق الخليج الثرية.

وشمل الاتفاق الموقع بين الدولتين التعاون في مجالات عدة بينها النفط والسياحة والتكنولوجيا والأمن والاقتصاد.

ومؤخرا يبدو وأن التطبيع يجري بين الدولتين على قدم وساق في مجالات عدة حيث وصلت منتجات إسرائيلية إلى متاجر الإمارات حسب صور نشرها حساب إسرائيل في الخليج.

كما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بهبوط طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية الأحد، في مطار بن غوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، في أول رحلة لها إلى إسرائيل.