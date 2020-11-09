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إسرائيل تحتفل مجددا "بثمار التطبيع" بعد وصول سفينة من دبي إلى حيفا

9/11/2020

ونشر حساب "إسرائيل في الخليج" مقطع فيديو منقول من صفحة الصحفي بهيئة البث الإسرائيلية شمعون آران للسفينة معلقا "ثمار التطبيع : وصلت فجر اليوم إلى ميناء حيفا مباشرة من ميناء جبل علي في دبي سفينة "MSC Tomoko" .

وذكر الصحفي الإسرائيلي في تغرديته أن السفينة التي وصلت فجر اليوم من الإمارات تفرغ حمولتها حاليا في مينا حيفا.

وكانت وصلت أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا لصالح مستثمرين إسرائيليين في 12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلن حينها حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

ويتوقع خبراء أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فوائد كبرى من اتفاق تطبيع العلاقات الذي يمنح إسرائيل اختراق غير مسبوق لسوق الخليج الثرية.

وشمل الاتفاق الموقع بين الدولتين التعاون في مجالات عدة بينها النفط والسياحة والتكنولوجيا والأمن والاقتصاد.

ومؤخرا يبدو وأن التطبيع يجري بين الدولتين على قدم وساق في مجالات عدة حيث وصلت منتجات إسرائيلية إلى متاجر الإمارات حسب صور نشرها حساب إسرائيل في الخليج.

كما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بهبوط طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية الأحد، في مطار بن غوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، في أول رحلة لها إلى إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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