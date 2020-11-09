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سياسة

أذربيجان تسيطر على 23 قرية جديدة وتحتفل باستعادة مدينة شوشة (صور)

احتفالات في شوارع أذربيجان
احتفالات في شوارع أذربيجان
9/11/2020

وأوضح علييف في تغريدة عبر تويتر، أن الجيش الأذري سيطر على 6 قرى بمحافظة فضولي، و4 بـ"خوجالي" و5 بـ"خوجاوند" و3 بـ"جبرائيل" و3 بـ"قوبادلي" وقريتين بـ" زنغيلان".

واحتفل أذريون، الإثنين، بيوم العَلم واستعادة السيطرة على مدينة "شوشة" عبر تنظيم مسيرة في مدينة "كنجة".

ونظم العديد من المواطنين مسيرة في مدينة كنجة احتفالا بيوم العَلم الأذري، واستعادة مدينة شوشة.

وهتف المئات من الناس الذين تجمعوا في شارع "أتاتورك" رافعين الأعلام التركية والأذرية، بعبارات "كاراباخ لنا وستبقى لنا" و"شهداؤنا لا يموتون ووطننا لا يتجزأ".

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، اعتمدت أذربيجان، بعد تأسيسها، العلم الحالي للبلاد، وفي 1991، أعادت التأكيد على اعتماد نفس العلم، إثر استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

والأحد، أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، استعادة السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية.

وكانت أذربيجان قد شنت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، عملية عسكرية في إقليم كارباخ المحتل.

وتمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

 

 

المصدر : وكالات
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