هل بإمكان ترمب العفو عن رفاقه أو عن نفسه؟

وأصدر ترمب قرارات عفو لمؤيدين له أبرزها في وقت سابق من العام الجاري عندما خفف الحكم الجنائي الصادر على روجر ستون الذي صدر الحكم بسجنه بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام المشرعين.

بل إن ترمب قال في عام 2018 إن لديه "الحق المطلق" في العفو عن نفسه، وهو ما يخالفه فيه كثير من أساتذة القانون الدستوري.

وفيما يلي نظرة فاحصة حول سلطة العفو التي يتمتع بها ترمب، وهي سلطة واسعة لكنها ليست مطلقة.

هل هناك حدود لسلطة العفو التي يتمتع بها ترمب؟

سلطة العفو المنصوص عليها في الدستور الأمريكي واحدة من أوسع السلطات التي يتمتع بها رئيس. فقد رأي الآباء المؤسسون أن سلطة العفو وسيلة لإظهار الرحمة وخدمة المصلحة العامة.

وفي حين أن قرارات العفو تصدر في العادة لمن حوكموا فإنها يمكن أن تشمل السلوك الذي لم تتخذ بعد بشأنه الإجراءات القانونية.

والعفو لا تراجعه الأفرع الأخرى للحكومة، والرئيس ليس مضطرا لإبداء أسباب لعفوه.

وهناك عفو يمحو الإدانة الجنائية. وهناك صيغة مختلفة من العفو التنفيذي تعرف بالتخفيف وتبقي الإدانة كما هي لكنها تلغي عقوبتها. لكن سلطة العفو ليست مطلقة. العفو ينطبق أساسا على الجرائم الاتحادية. وهذا يعني أن سلطة العفو ليس من شأنها، على سبيل المثال، حماية رفاق ترمب من التحقيق الجنائي الذي يجريه المدعي العام لمنهاتن سيروس فانس.

وفُتح تحقيق فانس، الذي بدأ منذ أكثر من عامين، في مدفوعات مالية غير قانونية قدمها مايكل كوهين المحامي السابق لترمب قبل انتخابات عام 2016 لامرأتين هما ممثلة أفلام إباحية وموديل سابقة لمجلة بلاي بوي قالتا إنهما كانت لهما لقاءات جنسية مع ترمب. ونفى ترمب اللقاءات وقال إن دوافع التحقيق سياسية.

مايكل كوهين (وسط) يخرج من المحكمة الفيدرالية في نيويورك (أرشيفية)

وأشار المدعي العام في الأوراق المقدمة للمحكمة إلى أن التحقيق أوسع الآن ويمكن أن يركز على احتيال محتمل مصرفي وضريبي وتأميني إلى جانب تزييف سجلات تجارية.

وليس من الواضح أي مرحلة وصل إليها التحقيق. ولم يتم اتهام أحد بمخالفات جنائية.

هل بإمكان ترمب العفو عن أفراد أسرته؟

نعم. يسمح القانون لترمب بالعفو عن الدائرة الضيقة المحيطة به، بمن في ذلك أفراد أسرته.

في عام 2001 أصدر الرئيس بيل كلينتون عفوا عن شقيقه روجر الذي أدين بحيازة الكوكايين في ولاية أركانسو. وعفا كلينتون عن نحو 450 من بينهم متبرع للحزب الديمقراطي فر من البلاد بسبب اتهامات بالتهرب من الضرائب.

الرئيس الأمريكي بيل كلينتون السابق (يمين) يتحدث مع شقيقه روجر كلينتون

من أيضا بإمكان ترمب العفو عنه؟

قال ترمب إن بإمكانه العفو عن مايكل فلين مستشاره السابق للأمن القومي الذي أقر بجريمة الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن مناقشات أجراها مع مسؤول روسي قبل تنصيب ترمب في عام 2017.

وبينما ينتظر فلين صدور الحكم عليه سعي لسحب اعترافه. وتسعى وزارة العدل للحصول على إذن قاض لشطب الدعوى.

مايكل فلين (يمين) كان قد عينه ترمب مستشارا لشؤون الأمن القومي

وهناك أيضا تكهن بأن ترمب سيعفو استباقيا عن محاميه الشخصي ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

ويحقق المدعون الاتحاديون في منهاتن حول ما إذا كان جولياني انتهك قوانين جماعات الضغط في تعاملاته في أوكرانيا.

والتحقيق الخاص بجولياني مرتبط بالقضية الخاصة باثنين من رفاقه متهمين بانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ونفى جولياني انتهاك أي قوانين ولم يتم اتهامه بمخالفات جنائية من قبل المدعين.

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

هل بإمكان ترمب العفو عن نفسه؟

ليس هناك إجابة قاطعة عن هذا السؤال. ولم يحاول رئيس القيام بذلك من قبل، وبالتالي فإن المحاكم لم تبحث هذا الأمر.

وقال برايان كالت وهو أستاذ في القانون الدستوري في جامعة ميشيجان ستيت "عندما يسألني الناس إذا كان من حق رئيس العفو عن نفسه فإن إجابتي دائما هي، حسنا، يمكنه أن يحاول’". وأضاف "الدستور لا يقدم إجابة واضحة عن هذا".

ويقول كثير من خبراء القانون إن العفو عن النفس غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إن أحدا لا يجب أن يكون القاضي في قضية تخصه. وقال كالت إن ذلك في رأيه أقوى حجة.

وبإمكان ترمب محاولة العفو عن نفسه استباقيا لمنع إمكانية محاكمته بعد أن يترك الحكم.

وقال كالت إنه في هذه الحالة ربما لا يتم بحث مدى مشروعية العفو في المحكمة.

وأضاف أنه لكي تنظر محكمة في قانونية العفو يتعين أن يوجه مدع اتحادي اتهامات لترمب الذي سيكون عليه استخدام العفو كدفاع.

هل يمكن أن يشغل نائب الرئيس المنصب ويعفو عن ترمب؟

في مذكرة في عام 1974 قال محام من وزارة العدل إن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يكن بإمكانه العفو عن نفسه لكنْ هناك اختيار آخر دستوري وهو أن يتنحى مؤقتا وينال عفوا من نائبه ثم يستعيد المنصب.

من أجل أن يفعل نيكسون ذلك كان يتعين عليه تفعيل المادة 25 من الدستور التي تسمح لرئيس عاجز بالتنحي مؤقتا.

واستقال نيكسون في النهاية بسبب فضيحة ووترغيت وفي مواجهة إجراءات مؤكدة تقريبا بالعزل وإزاحته عن السلطة. وفي وقت لاحق عفا خلفه جيرالد فورد عن أية جرائم اتحادية ارتكبها أو من الممكن أن يكون ارتكبها خلال شغله المنصب.

ريتشارد نيكسون

وقال كوري بريتشنايدر أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون إن من غير الواضح ما الذي سيكسبه مايك بنس من الموافقة على العفو عن ترمب.

ومضى يقول "لا أعتقد أن بنس يريد وجود مثل هذا الشيء في سجله".