نتنياهو يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية ويوجه رسالة لترمب

وتوجه نتنياهو وتجه بالشكر لدونالد ترمب على رفع العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة إلى "ذروات لا مثيل لها".

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه على تويتر "نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف "جو نعرف بعضنا منذ حوالي أربعين عاما وعلاقتنا دافئة وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل".

أهنئ @JoeBiden و-@KamalaHarris. يا جو، تسود بيننا علاقات طويلة الأمد ودافئة وشخصية منذ ما يقرب من 40 عاما وأعرفك كصديق عظيم لإسرائيل. أتطلع إلى العمل معكما على مواصلة تعزيز التحالف الخاص القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 8, 2020

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي، الذي كان قد وصف ترمب بـ"أفضل صديق لإسرائيل مر على البيت الأبيض"، في تغريدته "آمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك معكما لمزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة واسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية "شكراً دونالد ترمب على الصداقة التي أظهرتها لإسرائيل ولي شخصياً، وعلى الاعتراف بالقدس والجولان وعلى موقفك من إيران وعلى اتفاقيات السلام التاريخية هذه وعلى قيادة التحالف الأمريكي الاسرائيلي إلى ذروات لا مثيل لها".

ومن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية إلى دعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومباركة ضم الجولان ورعاية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ساند الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بقوة إسرائيل.

وكان نتنياهو مثل غالبية الإسرائيليين يأمل في فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية. فقد أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن 63 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون ترمب على بايدن (17 أو 18 بالمئة) الذي جاءت نسبة مؤيديه أقل من المترددين (20 بالمئة).

ومع ذلك يعرف بايدن إسرائيل منذ فترة طويلة وزارها للمرة الأولى في 1973. وقد أكد في 2015 أن الولايات المتحدة يجب أن تفي "بوعدها المقدس بحماية الوطن الأصلي لليهود".

وعلى الرغم من العلاقات العميقة، ينظر كثيرون في إسرائيل بشك إلى فريق بايدن.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون المنتخبون ظهور جيل جديد أقل تأييدا وربما معاد للدولة العبرية داخل الحزب الديمقراطي وتخفيف لسياسة الأمريكية حيال إيران في عهد بايدن.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطي يائير لابيد الذي عبر مؤخرا عن قلقه من ظهور أصوات "متشددة" و"معادية لإسرائيل" بين الديمقراطيين الأمريكيين، هنأ منذ السبت بايدن وهاريس، ودعاهما إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل على أساس "القيم" و "المصالح" العزيزة على البلدين.