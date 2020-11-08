كيف حطم بايدن الأرقام القياسية في تاريخ الانتخابات الأمريكية؟

ولم يكن ذلك هو الرقم القياسي الوحيد الذي تحقق لبايدن في الانتخابات الأمريكية 2020، التي واكب أزمات عديدة يمر بها العالم أبرزها جائحة كورونا.

فمع أكثر من 75 مليون صوت حتى الآن، حطم بايدن الرقم القياسي السابق الذي سُجل للرئيس السابق باراك أوباما، والذي حصل على حوالي 69.5 مليون صوت للفوز في عام 2008.

وبذلك حصد الديمقراطي بايدن أكثر من 50 في المائة من الأصوات الشعبية، بينما حصل الجمهوري ترمب على 48 في المئة متخطيًا أيضًا الرقم القياسي لأوباما بعد أن تجاوز حاجز 70 مليونًا.

Joe Biden breaks record for most votes ever in a presidential election https://t.co/nI51dv3hKy via @voxdotcom — lmarina ccm (@lmarina55) November 7, 2020

وسارت انتخابات 2020 بخطى سريعة لتحقيق إقبال قياسي، حيث صوت 159.8 مليون أمريكي على الأقل، وفقًا لشبكة NBC وهو أعلى معدل إقبال بين الناخبين المؤهلين منذ عام 1900.

وفي خضم الوباء، خرج الناخبون الأمريكيون بأعداد غير مسبوقة لإسماع أصواتهم، وأشاد بايدن بهذه الحقيقة في خطاب ألقاه أمام الشعب الأمريكي يوم الأربعاء.

وقد عزز ذلك رصيد كلا المرشحين، بالإضافة إلى ذلك تعد مدة فرز الأصوات قياسية أيضًا مقارنة بغيرها خلال انتخابات سابقة.

أيضًا يعد بايدن (78 عامًا) أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنًا عند توليه المنصب، كما أنه أول رئيس كاثوليكي منذ 6 عقود بعد جون كينيدي، وهو أيضًا أول رئيس يعين امرأة "نائب رئيس" هي كامالا هاريس.

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

وعقّب جو بايدن في تغريدة عبر تويتر قائلًا "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".

وتابع "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين – سواء صوتت لي أم لا".

وعقّب ترمب على الإعلان في بيان قال فيه إن "الانتخابات لم تحسم بعد"، وأن "بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات من دون دليل وبشكل زائف".

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