كيف حطم بايدن الأرقام القياسية في تاريخ الانتخابات الأمريكية؟

ولم يكن ذلك هو الرقم القياسي الوحيد الذي تحقق لبايدن في الانتخابات الأمريكية 2020، التي واكب أزمات عديدة يمر بها العالم أبرزها جائحة كورونا.

فمع أكثر من 75 مليون صوت حتى الآن، حطم بايدن الرقم القياسي السابق الذي سُجل للرئيس السابق باراك أوباما، والذي حصل على حوالي 69.5 مليون صوت للفوز في عام 2008.

وبذلك حصد الديمقراطي بايدن أكثر من 50 في المائة من الأصوات الشعبية، بينما حصل الجمهوري ترمب على 48 في المئة متخطيًا أيضًا الرقم القياسي لأوباما بعد أن تجاوز حاجز 70 مليونًا.

