عمرو أديب: إذا بقي ترمب في البيت الأبيض لن يستطيع أحد إخراجه (فيديو)

وأضاف، خلال تغطيته للانتخابات الأمريكية، على إحدى الفضائيات المصرية أمس السبت، أنه جرى العرف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن يقر الخاسر بخسارته، لكي يعلن الفائز فوزه ويستطيع استلام السلطة.

وتابع قائلا إن ترمب حصل على أكثر من 70 مليون صوتا حتى الآن، وهو ما يفوق ما حصل عليه في الانتخابات السابقة، وتسبب في فوز مرشحين كُثر من الحزب الجمهوري بمقاعد في مجلس الشيوخ، وأصبحت لهم أماكن ثابتة.

وزعم أن تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا، يكون إما عبر بيان من ترمب يقر فيه بخسارته الانتخابات وأن بايدن هو الفائز، أو أن يرفع سماعة الهاتف ويبلّغ بأن بايدن هو الفائز.

وقال "الدستور الأمريكي لا يوجد به أن يطلع الرئيس من البيت الأبيض هكذا، أي أن ترمب إذا ظل بالبيت الأبيض لا أحد يستطيع إخراجه".

وكان جو بايدن قد ناقش هذا الأمر في مقابلة بأحد البرامج التلفزيونية قبل أشهر من إجراء الانتخابات.

وقال إن الرئيس ترمب "سيحاول سرقة هذه الانتخابات"، وأعرب عن اقتناعه بأن القادة العسكريين "سيخرجون ترمب من البيت الأبيض على وجه السرعة إذا رفض المغادرة بعد خسارته في الانتخابات".

وأمس أُعلن عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض، إلا أن تصريحات وخطوات فريق دونالد ترمب وحلفائه تشير إلى أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة قريبا.