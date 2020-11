سي إن إن: زوجة ترمب تطالبه بالاعتراف بالهزيمة وقبول نتيجة الانتخابات

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من أن السيدة الأولى لم تعلق علنًا على الانتخابات الأمريكية، إلا أنها قالت رأيها بشكل خاص. وقال المصدر "لقد عرضتها كما تفعل في كثير من الأحيان".

وبذلك تنضم ميلانيا إلى المجموعة التي تطالب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بالاعتراف بالهزيمة وقبول نتيجة الانتخابات التي حُسمت لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن.

والسبت نقلت "سي إن إن" عن مصدرين -لم تسمهما- القول، إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، قد تواصل معه بشأن التنازل عن الانتخابات.

@jaredkushner has approached @realDonaldTrump to CONCEDE the 2020 Election and @MELANIATRUMP advised him to accept the Loss.https://t.co/rpn1T4VUlR

— StockScout1 (@StockScout1) November 8, 2020