بعد يوم من إعلان فوزه.. السعودية تهنئ بايدن وسط تساؤلات عن سر التأخير

وباركت دول عديدة "صديقة لواشنطن وغير صديقة" فوز بايدن، وطالبوه بطي صفحة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، كما دعوه إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

لكن الملفت عربيًا، أن جميع دول الخليج قدمت التهاني لبايدن فور إعلان فوزه أمس السبت، ما عدا السعودية، التي تأخرت لأكثر من يوم.

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.#واس pic.twitter.com/g3zfopwsRQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر حسابها على تويتر، مساء اليوم الأحد، تغريديتن منفصلتين هنأت فيهما بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفوز، الأمر الذي أثار تساؤلات وحيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب التأخير ومن قبله الصمت.

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.#واس pic.twitter.com/ml90eh1Cje — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020

وأمس، هنأت قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات، بايدن بالفوز على خصمه ترمب، بينما التزمت السعودية الصمت، كما لم تتطرق وكالة الأنباء السعودية لفوز بايدن في تغطياتها.

بل إن وكالة الأنباء الرسمية نشرت تهنئتين منفصلتين على حسابها بتويتر تزامنًا مع إعلان فوز بايدن، الأولى لـ "رئيس تنزانيا بمناسبة إعادة انتخابه"، والثانية لـ "ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده".

وبذلك تكون السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم والتي تستعد لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، هي آخر دولة خليجية تهنئ بايدن بفوزه بعد معركة انتخابية شرسة مع ترمب.

وبايدن يعد من أبرز منتقدي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وبرز ذلك خلال حملاته الانتخابية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وحاولت وسائل إعلام ووكالات أنباء التواصل مع الحكومة السعودية للحصول تعليق بشأن أسباب ذلك الصمت، والرد على التساؤلات التي طرحها الناشطون على منصات التواصل، وما إذا كانت السعودية حزينة لفقدان حليفها ترمب، لكن لم يصل أي رد حتى خرج بيان السعودية عبر وكالتها الرسمية.

بعد مرور اكثر من ٢٧ ساعة على فوزه، السعودية تهنئ بايدن بالرئاسة الأمريكية في خبر مقتضب نُشر على وكالة الاعلام الرسمية (واس). واضح إن تأثير الصدمة لا يزال قويا عند الدب الداشر. https://t.co/ga3eEMIxAJ — Dr.Khalil al-ِِAnani د. خليل العناني (@Khalilalanani) November 8, 2020

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن، وفق نتائج غير نهائية، وسط تشكيك من الرئيس ترمب في نزاهة الانتخابات ورفضه الاعتراف بالهزيمة.

وبالإضافة إلى دول الخليج، كان عدد من الدول العربية قد أصدرت بيانات تهنئة بفوز بايدن أمس مثل مصر والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وغيرها.

#بايدن (نوفمبر 2019): إذا فزت بمنصب الرئيس، لن أبيع للسعودية الأسلحة، وسأجعل القيادة السعودية الحالية تشعر بحقيقتها وهي أنها منبوذة. pic.twitter.com/JTY0z9hiOB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 7, 2020

وكانت السعودية أول دولة أجنبية يزورها ترمب بعيد انتخابه في أيار/مايو 2017، وأقام مع قادتها وخصوصا ولي العهد الأمير الشاب، علاقات وطيدة للغاية.

وتناقضت علاقات ترمب هذه مع المملكة ودول الخليج الثرية الأخرى مع العلاقة الفاترة التي ربطت هذه البلدان الغنية بالنفط بسلفه باراك أوباما الذي أثار بإبرامه اتفاقا مع إيران حول ملفها النووي مخاوف السعودية وجيرانها. وكان بايدن نائبا لاوباما طوال ولايته الرئاسيتين.

وكالة الأنباء #السعودية الرسمية "واس" : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا بمناسبة إعادة انتخابه !!

يا جماعة ، حد ينبه الملك سلمان ، وسموه ، أن #بايدن فاز ، و #ترامب لن يعود 🙂#الانتخابات_الاميركية — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 8, 2020

كما عارض البيت الأبيض في عهد ترمب القرارات المناهضة للسعودية في الكونغرس على خلفية حربها المثيرة للجدل في اليمن وجريمة قتل خاشقجي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت حملة بايدن في الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي إن إدارته ستعيد "تقييم علاقتنا بالمملكة، وننهي دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن، ونتأكد من أن أمريكا لا تتخلى عن قيمها لبيع الأسلحة أو شراء النفط".

ويقول محللون إن السعودية تشعر بالقلق من أن تسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب، وتخفّف العقوبات المفروضة على عدوتها إيران، وتتبّع سياسة متشددة تجاه مسألة حقوق الانسان التي غض الرئيس الجمهوري النظر عنها.