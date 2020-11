أول تصريحات لترمب بعد إلقاء بايدن خطاب النصر

وكتب ترمب سلسلة تغريدات على تويتر، الأحد، قال فيها إن "هذه الانتخابات مسروقة. نؤمن أن هؤلاء الأشخاص لصوص، ومسؤولو المدن الكبرى فاسدون".

وتابع "يجب أن ندقق في الأصوات وبدأنا للتو العد والتسجيل، وعلمنا بشهادات بوجود تزوير في التصويت. لدينا سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية في هذا البلد".

وأكدت نتائج الفرز أمس فوز بايدن في السباق للبيت الأبيض بحصوله على 290 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 فقط لترمب.

وقد سارع قادة العالم لتهنئة بايدن ونائبته كامالا هاريس، كما هنأه بالفوز العديد من ساسة الحزب الجمهوري.

وقالت حملة بايدن إن عددا من الجمهوريين في الكونغرس تواصلوا مع بايدن بعد فوزه ولكنه لم يتلق أي اتصال من البيت الأبيض.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020