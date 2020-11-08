أوباما: بايدن سيواجه سلسلة من التحديات غير المعهودة من قبل.. ما هي؟

وقال أوباما، في بيان نشر عبر حسابه بتويتر "في هذه الانتخابات، وتحت ظروف لم نختبرها قط، الأمريكيون أقبلوا بأعداد لم نشهدها قط، وبعد احتساب كل صوت، فإن الرئيس المنتخب بايدن، ونائبته المنتخبة، هاريس، سيعلنان عن فوز تاريخي ومصيري".

وأضاف أوباما "نحن محظوظون بأن بايدن يملك المؤهلات اللازمة للرئاسة، وهو بدأ بالفعل بإظهارها، لأنه عندما يدخل إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل، سيواجه سلسلة من التحديات غير المعهودة لم يشهدها رئيس من قبل: جائحة متأججة، واقتصاد غير متساوٍ، ومخاطر يشهدها النظام القضائي والديمقراطية، ومناخ متأزم".

وقال "أعلم أنه (بايدن) سيقوم بعمله واضعا مصلحة الأمريكيين في قلبه، ممن صوتوا له ولم يصوتوا لصالحه، أشجع كل أمريكي على منحه فرصة وأن يمنحه الدعم".

وأضاف أوباما أن "نتائج الانتخابات الحالية تظهر وفي كل مرحلة أن البلاد تشهد انقساما مرا وعميقا".

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

وأشار إلى أنه "سيتوجب على الجميع القيام بدورهم للاستماع للغير وتخفيض التوتر والتوصل إلى أرض مشتركة لنتمكن من المضي قدما".

وعبر أوباما عن تهانيه لإعلان فوز كامالا هاريس "الخارق" كأول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس.

وأعلنت وسائل أمريكية عن فوز بايدن وهاريس بالرئاسة الأميركية، بعد إعلان فوز المشرح الديمقراطي في بنسلفانيا.

وكان أوباما قد أعلن عن دعمه لبايدن خلال حملته الرئاسية، وكان بايدن قد شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة تولي أوباما.

من جهته، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، الإقرار بهزيمته، قائلا "الانتخابات لم تنته بعد".

وقالت الحملة الانتخابية لترمب، في بيان "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، ووكالة "أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "بايدن حصل على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)".

كما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (6 أصوات) ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".