أوباما: بايدن سيواجه سلسلة من التحديات غير المعهودة من قبل.. ما هي؟

وقال أوباما، في بيان نشر عبر حسابه بتويتر "في هذه الانتخابات، وتحت ظروف لم نختبرها قط، الأمريكيون أقبلوا بأعداد لم نشهدها قط، وبعد احتساب كل صوت، فإن الرئيس المنتخب بايدن، ونائبته المنتخبة، هاريس، سيعلنان عن فوز تاريخي ومصيري".

وأضاف أوباما "نحن محظوظون بأن بايدن يملك المؤهلات اللازمة للرئاسة، وهو بدأ بالفعل بإظهارها، لأنه عندما يدخل إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل، سيواجه سلسلة من التحديات غير المعهودة لم يشهدها رئيس من قبل: جائحة متأججة، واقتصاد غير متساوٍ، ومخاطر يشهدها النظام القضائي والديمقراطية، ومناخ متأزم".

وقال "أعلم أنه (بايدن) سيقوم بعمله واضعا مصلحة الأمريكيين في قلبه، ممن صوتوا له ولم يصوتوا لصالحه، أشجع كل أمريكي على منحه فرصة وأن يمنحه الدعم".

وأضاف أوباما أن "نتائج الانتخابات الحالية تظهر وفي كل مرحلة أن البلاد تشهد انقساما مرا وعميقا".

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

