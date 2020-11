وسائل إعلام أمريكية: جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن النتائج الأولية تشير إلى فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فوزه بولاية بنسلفاينا.

وعقّب جو بايدن في تغريدة عبر تويتر قائلًا "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020