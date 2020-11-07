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سياسة|تركيا

طائرة بيرقدار التركية تجتاز اختبار إصابة الأهداف باستخدام كاميرا محلية (فيديو)

جانب من اختبار طائرات بيرقدار المسيّرة
جانب من اختبار طائرات بيرقدار المسيّرة
7/11/2020

ويعرف هذا النظام باسم "CATS" وطورته شركة أسيلسان التركية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بايكار" المصنعة للمسيرة، الجمعة، أنه تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى في الحملة الوطنية للتكنولوجيا في تركيا.

وأضاف البيان أن المسيرة بيرقدار أقلعت أمس من مركز بايكار للطيران والتدريب محملة بذخيرة ذكية صغيرة، طورتها شركة رويكتسان التركية، ونجحت في إطلاق النار على الأهداف بالليز بنجاح باستخدام نظام الكاميرا الوطني "CATS".

وأشار البيان إلى أن الطائرة أصابت الهدف بدقة عالية عبر تحديده بالليزر ومن مسافة بعيدة وارتفاع عال، بمنطقة خليج ساروس شمال غربي البلاد.

ووضح البيان أنه في إطار الاختبارات للمسيرة تم اختبار ميزة تتبع الأهداف المتحركة بسرعة عالية والتركيز عليها، حيث اجتاز نظام الكاميرا الوطني جميع الاختبارات بنجاح.

وكانت كندا أعلنت الشهر الماضي تعليق صادرات تقنيات تكنولوجية إلى تركيا تستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، وهو ما ردت عليه تركيا سريعاً بتأكيدها امتلاكها تقنيات وطنية بديلة عن التكنولوجيا المستوردة من كندا.

وجاء ذلك عقب ساعات من تأكيد الرئيس الأذري إلهام علييف وجود دور حيوي للطائرات المسيرة القتالية التركية في المعارك حول إقليم ناغورني كاراباخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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