طائرة بيرقدار التركية تجتاز اختبار إصابة الأهداف باستخدام كاميرا محلية (فيديو)

ويعرف هذا النظام باسم "CATS" وطورته شركة أسيلسان التركية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بايكار" المصنعة للمسيرة، الجمعة، أنه تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى في الحملة الوطنية للتكنولوجيا في تركيا.

وأضاف البيان أن المسيرة بيرقدار أقلعت أمس من مركز بايكار للطيران والتدريب محملة بذخيرة ذكية صغيرة، طورتها شركة رويكتسان التركية، ونجحت في إطلاق النار على الأهداف بالليز بنجاح باستخدام نظام الكاميرا الوطني "CATS".

وأشار البيان إلى أن الطائرة أصابت الهدف بدقة عالية عبر تحديده بالليزر ومن مسافة بعيدة وارتفاع عال، بمنطقة خليج ساروس شمال غربي البلاد.

#BayraktarTB2 SİHA, @Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile @Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu!#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🎥🚀🎯🇹🇷 pic.twitter.com/86Y5kaqnqa — BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 6, 2020

ووضح البيان أنه في إطار الاختبارات للمسيرة تم اختبار ميزة تتبع الأهداف المتحركة بسرعة عالية والتركيز عليها، حيث اجتاز نظام الكاميرا الوطني جميع الاختبارات بنجاح.

وكانت كندا أعلنت الشهر الماضي تعليق صادرات تقنيات تكنولوجية إلى تركيا تستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة، وهو ما ردت عليه تركيا سريعاً بتأكيدها امتلاكها تقنيات وطنية بديلة عن التكنولوجيا المستوردة من كندا.

وجاء ذلك عقب ساعات من تأكيد الرئيس الأذري إلهام علييف وجود دور حيوي للطائرات المسيرة القتالية التركية في المعارك حول إقليم ناغورني كاراباخ.