شاهد: احتفالات تعم الولايات المتحدة بعد إعلان بايدن رئيسا

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين تجمّد رصيد الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب عند 214 صوتًا، وليفوز المرشح يتعين عليه جمع 270 صوتًا، وهو ما تعداه بايدن بعشرين صوتًا.

واحتفل مؤيدو بايدن في عدد من الشوارع بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومدن أخرى، وانطلقت احتفالات حاشدة في مدن أمريكية عدة بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

وخرج عدد كبير من الأشخاص في شوارع مدينة نيويورك وسط أجواء مشمسة، وأخذوا يرقصون ويلوحون بالأعلام الأمريكية ويطلقون أبواق السيارات ويقرعون الأواني ابتهاجا.

وفي العاصمة واشنطن، تجمعت حشود خارج البيت الأبيض ضمن تلك الاحتفالات، وأظهرت لقطات بثتها شبكة سي إن إن: "تجمع عدد كبير من الأشخاص في شوارع فيلادلفيا وهم يحتفلون ويعزفون الموسيقى".

وتهافتت حشود، السبت، إلى محيط البيت الأبيض -وسط واشنطن- مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقرطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

A lot of #NewYork neighborhoods erupted in cheers, clapping, pot banging and car horns at the news that @JoeBiden has won #Election2020 https://t.co/etdkWNgigw pic.twitter.com/DBbQw30rn6 — Michelle Nichols (@michellenichols) November 7, 2020

وفاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترمب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، السبت، في انتصار يشكل منعطفًا تاريخيًا لأمريكا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.

وتوّج بايدن (77 عامًا) حياته السياسية الحافلة، بالفوز بالرئاسة الأمريكية، وسيدخل التاريخ بصفته الرجل الذي أسقط ترمب والجمهوريين.

Reaction in New York as networks start calling the race for Joe Biden #Election2020 pic.twitter.com/6YHvjxU6xP — Sarah Walton (@SarahWaltonNews) November 7, 2020

وبقي بايدن على الدوام وفيا للرسالة التي أطلقها عند إعلان ترشيحه للرئاسة في نيسان/ابريل 2019: "نحن نخوض معركة من أجل روح" الولايات المتحدة.

وقال جو بايدن قبل فترة قصيرة بصريح العبارة، إن خسارته أمام الملياردير الجمهوري الذي لا يحظى بشعبية، ستعني أنه "مرشح مثير للشفقة".

We just learned that Joe Biden has been elected 46th President of the United States, New York can’t stop cheering. 🇺🇸 #Election2020results #bidenharis2020 #PresidentElectJoe pic.twitter.com/40LDCedE91 — Quentin A. Alexandre (@qa_alexandre) November 7, 2020

لكن فوزه -بحسب تقديرات وسائل الإعلام وبانتظار التأكيد الرسمي للنتائج- يتوّج مسيرة سياسية بدأها في سن التاسعة والعشرين، وشهدت في بدايتها انتقالًا مفاجئًا من الانتصار إلى الألم.

وعقب إعلان فوزه، قال بايدن، السبت، إنه يتشرف باختيار الأمريكيين له رئيسًا للبلاد، وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد.

We just learned that Joe Biden has been elected 46th President of the United States, New York can’t stop cheering. 🇺🇸 #PresidentElectJoe #bidenharis2020 #Election2020results pic.twitter.com/IrhDXTPBRd — Quentin A. Alexandre (@qa_alexandre) November 7, 2020

وكتب بايدن على تويتر يقول "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".

وتابع "ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ".

This is how I found out the race had been called for ⁦@JoeBiden⁩. Spontaneous cheers & applause on the UWS. pic.twitter.com/1C7FumuEMd — Matt Brickman (@Matt_Brickman) November 7, 2020

وهنأت دول عدة الرئيس المنتخب ونائبته، وعبّرت عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الجديدة، ومن بين تلك الدول ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وقطر ومصر.

اقرأ أيضًا:

وسائل إعلام أمريكية: جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

جو بايدن: يشرفني أنكم اخترتموني وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين