شاهد: أول ظهور لترمب بعد إعلان فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

وأظهر مقطع مصور، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة توجه ترمب لنادي الغولف، قبل دقائق من إعلان فوز بايدن.

وتظهر اللقطات المقتضبة ترمب، وهو مرتديا قبعة قبل أن يصعد في سيارة كانت متوقفة داخل البيت الأبيض ضمن موكب لا يقل عن 9 سيارات.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "ترامب توجه لنادي الغولف الخاص به في منطقة ستيرلينغ بولاية فيرجينيا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك قبل أقل ساعة من إعلان فوز بايدن".

وأظهرت صورة بثتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الرئيس الجمهوري ترمب المنتهية ولايته، وهو يلعب الغولف.

Our first images of President Trump since news broke that Joe Biden beat him in the 2020 Presidential election. pic.twitter.com/zyT459i6dU

President Trump finishes up his round of golf—which in the middle of, Joe Biden was declared the winner of #Election2020. pic.twitter.com/UEaqFgZmZl

— Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020