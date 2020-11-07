شاهد: أول ظهور لترمب بعد إعلان فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

وأظهر مقطع مصور، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة توجه ترمب لنادي الغولف، قبل دقائق من إعلان فوز بايدن.

وتظهر اللقطات المقتضبة ترمب، وهو مرتديا قبعة قبل أن يصعد في سيارة كانت متوقفة داخل البيت الأبيض ضمن موكب لا يقل عن 9 سيارات.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "ترامب توجه لنادي الغولف الخاص به في منطقة ستيرلينغ بولاية فيرجينيا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك قبل أقل ساعة من إعلان فوز بايدن".

وأظهرت صورة بثتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الرئيس الجمهوري ترمب المنتهية ولايته، وهو يلعب الغولف.

Our first images of President Trump since news broke that Joe Biden beat him in the 2020 Presidential election. pic.twitter.com/zyT459i6dU — Weijia Jiang (@weijia) November 7, 2020

President Trump finishes up his round of golf—which in the middle of, Joe Biden was declared the winner of #Election2020. pic.twitter.com/UEaqFgZmZl — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

وأطلق ترمب تغريدة عبر تويتر جاء فيها "أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!"، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها.

وفي تغريدة أخرى، كتب ترمب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

الرئيس ترمب يلعب الجولف في فرجينيا .. الصورة ل AP pic.twitter.com/sNjx2Msm32 — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 7, 2020

وأعاد ترمب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان.

فوز جو بايدن

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، غير أن غريمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قال إن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأكدت شبكة "إن بي سي" (NBC) وموقع نيويورك تايمز وأسوشيتد برس فوز بايدن وتجاوزه الفارق المطلوب مع غريمه ترامب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

وبفوزه في بنسلفانيا ونيفادا على غريمه ترمب، أصبح لدى بايدن 290 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يتطلب فقط 270 للمرشح كي يفوز بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مقابل 214 صوتا لترمب.

وفي سلسلة تغريدات، قال بايدن -الذي غير تعريفه على حسابه بتوتير إلى الرئيس المنتخب- "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة"، وأضاف "عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

وأوضح "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة"، مشددا على أنه "حان الوقت لتتجمع أمريكا وتضمد جراحها".

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما البالغ من العمر 77 عاما أن المشاركة القياسية في الانتخابات رغم "العقبات غير المسبوقة" هي "دليل جديد على أن الديمقراطية تنبض بقوة في قلب أمريكا".

وقال "نحن الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا".

وفي هذا السياق، قالت كامالا هاريس -التي غيرت تعريفها على حسابها في تويتر إلى نائبة الرئيس المنتخب- :"ينتظرنا الكثير من العمل وسنبدأ به حالا".

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