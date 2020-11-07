"حكيم وفوزه باهت".. أكاديمي إماراتي يفجر سخرية بتصريحات متضاربة عن بايدن

وغرد عبد الله عبر حسابه في تويتر "لو فاز بايدن بصوت واحد؛ فهو فوز وسيصبح الرئيس، ولو قررت المحكمة العليا أن ترمب هو الأحق بالفوز؛ فسيبقى رئيسًا لأربع سنوت مقبلة كما حدث لجورج بوش".

وأضاف "لكن القصد بفوز باهت لبايدن أن الجميع توقع له ولحزبه الديمقراطي فوزًا ساحقًا، وهذا لم يحدث، لذلك جاء وصف الفوز بأنه باهت وليس كاسحًا".

لو فاز بايدن بصوت واحد فهو فوز وسيصبح الرئيس ولو قررت المحكمة العليا ان ترامب هو الاحق بالفوز فسيبقى رئيسا ل 4 سنوات قادمة كما حدث لجورج بوش لكن القصد بفوز باهت لبايدن ان الجميع توقع له ولحزبه الديمقراطي فوزًا ساحقًا وهذا لم يحدث لذلك جاء وصف الفوز ان فاز بانه باهت وليس كاسح https://t.co/SQfBPJWbL4 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2020

رد عدد من المغردين قائلين إن الفوز في أمريكا، بينما الهزيمة في بلاد أخرى، لا سيّما التي تتشبث بعلاقاتها مع الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

الفوز في امريكا واللطم في السعودية والامارات — م. عبدالله الحرمي (@almastor_QTR) November 6, 2020

الملفت أن الأكاديمي الإماراتي غرّد بعد ساعات يمتدح المرشح الديمقراطي جو بايدن، ويصفه برجل المرحلة والذي تحتاجه أمريكا والعالم بعد أربع سنوات "عصيبة"، على حد تعبيره.

جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية. pic.twitter.com/YHwEaXJnDd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 7, 2020

في حين رد عليه مغردون قائلين إن بايدن "تحتاجه إيران" مثلما تحتاجه أمريكا والعالم، في إشارة إلى اعتبار ترمب أن إيران دولة مارقة، وإعادته فرض عقوبات على طهران، في حين يختلف موقف الحزب الديمقراطي عن الجمهوريين في التعامل مع طهران.

وأعاد مغردون نشر تغريدة لأستاذ العلوم السياسية الإماراتي، نشرها أمس، يثني فيها على ترمب وينذر المستبشرين بفوز بايدن، وأنهم سيواجهون أيامًا عصيبة.

ما يبعث على الاشمئزاز حقا هو هذا الكم الهائل من الكره والحقد الذي يكنه البعض على ترامب وهذا الكم الهائل من الفرح لقدوم بايدن، يطبل ويصفق ويهلل له وكأنه المهدي المنتظر. هذا البعض سيندم على مجيء بايدن وقد يأسف على مغادرة ترامب. https://t.co/yUI5ZmNb9J — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2020

واستغرب المغردون من تضارب وجهة نظر عبد الله وتخبطه خلال أقل من 24 ساعة، تزامنًا مع اقتراب بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي إلى البيت الأبيض على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته.

يا دكتور احترام عقول القراء واجب مهني وأكاديمي 😄 pic.twitter.com/W4CqyFwSFF — Majid (@Majid_Rashid1) November 7, 2020

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم بايدن بـ 264 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لخصمه ترمب.

أولا: اسمه (جو) اختصارا لاسم (جوزيف) مش جون، وهذه تنم عن جهل بالرجل طالما جهلت اسمه.

ثانيا: كان مفروض تحذف تغريداتك السابقة (العكسية تماما) عشان ما تصير مسخرة للمتابعين.

ثالثا: من أين حصلت على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية؟!!! — رياض الغيلي 📶 (@RGhaili) November 7, 2020

وفعليًا يفصل بايدن عن الفوز بالسباق الرئاسي للبيت الأبيض، 6 أصوات فقط في المجمع الانتخابي. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

دكتور نقانق غيرت رايك بسرعه 😂😂😂 pic.twitter.com/BALAI6hZEO — عماني وفتخر (@p84fE0iC1txwyQP) November 7, 2020

ويحبس الأمريكيون أنفاسهم في انتظار النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في وقت يتواصل فيه فرز الأصوات بالولايات المتأرجحة أو الحاسمة.

سبحان مقلب القلوب…المهم من يريد أن يغازل فعليه أن ينتبه لادق التفاصيل…فكم من مرة تلقى أحدهم ما يتلقى الطبل حينما يسمي من يتغزل به باسم غير اسمه، و لا أظن ان مثل هذه الامور الدقيقة تغيب عن دكتور في علوم السياسة و الكياسة و الغزل. — fathi chouk (@chouk_fathi) November 7, 2020