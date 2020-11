جو بايدن: يشرفني أنكم اخترتموني وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أيها الأمريكيون! شرف لي أن اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".

وتابع "أمامنا عمل شاق، لكنني أعدكم أن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء من صوتوا لي أو من لم يصوتوا لي".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020