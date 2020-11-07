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جو بايدن: يشرفني أنكم اخترتموني وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين

الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن
الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن
7/11/2020

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أيها الأمريكيون! شرف لي أن اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة".

وتابع "أمامنا عمل شاق، لكنني أعدكم أن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء من صوتوا لي أو من لم يصوتوا لي".

واختتم تغريدته "سأحافظ على الثقة والإيمان الذي منحتموه لي".

وعدَّل بايدن وصفه على تويتر إلى "الرئيس المنتخب".

وحصل بايدن على 290 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

وفي السياق، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن انتخاب بايدن "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

وقال ترمب، السبت، إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء، الاثنين المقبل، بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكدًا "الانتخابات لم تحسم بعد".

وأضاف ترمب في بيان "نحن نعلم جميعًا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفًا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة". 

وقال ترامب: "الحقيقة.. هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد"، ووجه ترمب مرارًا مزاعم من دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.

 وقال الفريق القانوني لترمب إن "المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي"، وأن "طريقة التصويت في بنسلفانيا كانت غير آمنة" و"بعض بطاقات الاقتراع كانت مريبة".

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وسائل إعلام أمريكية: جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

المصدر : الجزيرة مباشر
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