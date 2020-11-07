ترمب بعد إعلان بايدن رئيسا: الانتخابات لم تحسم بعد

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب عبر "تويتر"، أرفقها الموقع برسالة إن السلطات لم تعلن بعد النتائج الرسمية.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وفي تغريدة أخرى، كتب ترمب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

وأعاد ترمب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان، وأعلن المسؤولون المحليون أن السبب يعود لخلل فني.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، غير أن غريمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قال إن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأكدت شبكة "إن بي سي" (NBC) وموقع نيويورك تايمز وأسوشيتد برس فوز بايدن وتجاوزه الفارق المطلوب مع غريمه ترمب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

وفي سلسلة تغريدات، قال بايدن "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة"، وأضاف "عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

وبفوزه في بنسلفانيا ونيفادا على غريمه ترمب، أصبح لدى بايدن 290 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يتطلب فقط 270 للمرشح كي يفوز بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ترمب قد غادر البيت الأبيض إلى ناديه للغولف، وذلك قبيل الإعلان عن الأرقام في بنسلفانيا.

وقال ترمب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء، الاثنين المقبل.

وأضاف في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".

وقال ترمب "الحقيقة…هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد".

ووجه ترمب مرارا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.

….Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وفي مؤتمر صحفي، قال فريق حملة ترمب إن المراجعات أظهرت أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسيلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي.

وعلى الفور، هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية.

وكان قاض بالمحكمة الأمريكية العليا في واشنطن أمر بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع التي وصلت بعد الثامنة مساء يوم الانتخابات في صناديق منفصلة بولاية بنسلفانيا.

كما أصدر أمرا إلى مسؤولي الولاية والديمقراطيين، بتأكيد امتثالهم لتوجيهات سابقة أصدرها سكرتير الولاية، تقضي بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع التي وصلت بعد إغلاق صناديق الاقتراع في مكان منفصل.

وكانت حملة الرئيس دونالد ترمب تقدمت بمجموعة من الطعون القضائية في ولايات عدة للتشكيك في نزاهة عملية فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد.

لكن القاضي صاموئيل أليتو لم يلب طلب الجمهوريين وقف احتساب البطاقات التي توضع جانبا بناء على قراره، كما كان يريد معسكر الجمهوريين الذي لا يمكنه خسارة هذه الولاية الرئيسية لبقاء ترامب في البيت الأبيض.

وحتى الآن حصل ترامب على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل بايدن على 253 صوتا من دون احتساب ولاية أريزونا التي أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" فوز بايدن بهما.

ولا يزال الفرز مستمرا في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب بفارق 28 ألف صوت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم إعلان مزيد من النتائج، السبت، خاصة من مقاطعة أليغاني .