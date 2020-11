ترمب بعد إعلان بايدن رئيسا: الانتخابات لم تحسم بعد

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب عبر "تويتر"، أرفقها الموقع برسالة إن السلطات لم تعلن بعد النتائج الرسمية.

وفي تغريدة أخرى، كتب ترمب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

وأعاد ترمب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان، وأعلن المسؤولون المحليون أن السبب يعود لخلل فني.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، غير أن غريمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قال إن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأكدت شبكة "إن بي سي" (NBC) وموقع نيويورك تايمز وأسوشيتد برس فوز بايدن وتجاوزه الفارق المطلوب مع غريمه ترمب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

وفي سلسلة تغريدات، قال بايدن "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة"، وأضاف "عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020