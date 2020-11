بايدن يتحدى ترمب ويكشف عن القضية التي سيعمل عليها من اليوم الأول لرئاسته

وأكد بايدن في كلمة مقتضبة أنّ "الوقت حان للتلاقي" مضيفاً علينا أن نتغلّب على الغضب" كما تعهّد بالتصدّي لجائحة كورونا من اليوم الأوّل له في البيت الأبيض.

وقال بايدن "أعزّائي الأمريكيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات" معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وأشار بايدن إلى أنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على الرئيس دونالد ترمب في الولايات الحاسمة على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.

وقال بايدن "الأرقام تخبرنا. إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق" مضيفا أنه هو ونائبته كاملا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض.

وتم الترتيب أصلا كي تكون كلمة بايدن في مسقط رأسه في ولاية ديلاوير احتفالا بالفوز لكنه غيّر موقفه في ظل عدم وجود إعلان رسمي من شبكات التلفزيون وجهات المتابعة الأخرى بنتائج الانتخابات.

ومع ذلك فقد كانت كلمته تحديا حادا لترمب.. وظل الرئيس ترمب بعيدا عن الأنظار في البيت الأبيض الجمعة حيث عزز بايدن تقدمه في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة وهي بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

وقال بايدن ، الذي يتقدم على ترمب، إن الأمريكيين منحوه تفويضا لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

وقال بايدن "لقد أوضحوا أنهم يريدون أن تتوحد البلاد ، لا أن تستمر في التفكك" موضحا أنه يأمل أن يخاطب الأمريكيين مرة أخرى اليوم السبت.

وظل ترمب على تحديه وتعهد بمواصلة مزاعم لا أساس لها بحدوث تلاعب حيث سعى الجمهوريون لجمع 60 مليون دولار لتمويل الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج.

لكن البعض في معسكره وصف هذا الجهد القانوني بأنه غير منظم وحتى الآن لم يلق نجاحا في المحاكم.

السباق انتهى

ولم يُظهر ترمب أية علامة على استعداده للتنازل حيث رفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية التي قال خبراء قانونيون إنها من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات.

ووصف أحد مستشاري ترمب استراتيجية التقاضي الخاصة بالحملة حتى الآن بأنها تسودها الفوضى وغير منظمة.، بينما قال مسؤول جمهوري آخر إنه من المشكوك فيه أن تؤدي الدعاوى القضائية إلى فوز ترمب.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "هذا السباق انتهى والشخص الوحيد الذي لا يرى ذلك هو دونالد ترمب".

رقص واحتجاجات

ورقص أنصار بايدن في شوارع فيلادلفيا، بينما قال مؤيدو ترمب المسلحون في فينيكس وديترويت إن الانتخابات سرقت من دون إعطاء أي دليل على حدوث مخالفات، ويعتزم أنصار ترمب تنظيم عشرات المسيرات اليوم السبت تحت شعار "أوقفوا السرقة".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

وكان ترمب حذر بايدن من إعلان فوزه بالرئاسة.

وقال المرشح الجمهوري، في تغريدة على حسابه بتويتر، الجمعة، "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس.. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا.. الإجراءات القانونية بدأت للتو".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى "قد نستعيد تقدمنا في بعض الولايات مرة أخرى مع المضي قدما في الإجراءات القانونية".

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020