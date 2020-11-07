"الفرز لم ينته بعد".. تويتر يعتبر تغريدات عن بايدن سابقة لأوانها

وتصف تلك التغريدات بايدن بأنه "الرئيس المنتخب" للولايات المتحدة، كما تعتبر نائبته كامالا هاريس "نائبة الرئيس المنتخب"، وهو ما جعل تويتر يضع إشارة تقول إن "الفرز لم ينته بعد".

وقال الموقع، في بيان "مع استمرار فرز الأصوات في أنحاء البلاد، تواصل فرقنا اتخاذ إجراءات بشأن التغريدات التي تعلن الفوز قبل الأوان أو تحتوي على معلومات مضللة حول الانتخابات بشكل عام".

وأوضح الموقع أن" هذا يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية لدينا وتوجيهاتنا الأخيرة حول المس بنتائج الانتخابات".

President-Elect Joe Biden. Vice President-Elect Kamala Harris. — Scott Dworkin (@funder) November 6, 2020

ويمكن قراءة الرسالة التالية "لم تعلن المصادر الرسمية على الأرجح نهاية السباق عند نشرها على تويتر" أسفل تغريدة نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديمقراطي سكوت دوركين، واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس، ويحيل الإشعار إلى رابط يقود إلى آخر الأنباء حول الانتخابات.

ويخوض دونالد ترمب، سباق الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما بدأ الأول بالتشكيك في نزاهة الانتخابات قبل انتهاء الفرز وتوجيه اتهامات بالتزوير.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، معلقة، بانتظار النتائج في بعض الولايات التي يتواصل فيها فرز الأصوات.

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، حصل بايدن على 264 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 214.

نانسي بيلوسي سمت المرشح الديمقراطي جو بايدن" الرئيس المنتخب"

الرئيس المنتخب

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جو بايدن، بأنه "الرئيس المنتخب الذي سيقود البلاد".

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي الجمعة، إنه "وسط احتدام المنافسة بين بايدن، والرئيس الجمهوري دونالد ترمب، في ولايات حاسمة، فإن الولايات المتحدة تستعد لإدارة يقودها بايدن".

وأضافت" بايدن سيقود الولايات المتحدة، والديمقراطيون سيفوزون بمجلس النواب" موضحةً "قد لا نكسب كل المعارك ولكننا سنكسب الحرب في النهاية".

وحذرت بيلوسي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي سبق أن دخلت معه في خلافات عنيفة، من "تقويض الثقة بنزاهة الانتخابات الأمريكية".