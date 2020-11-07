الانتخابات الأمريكية.. لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتا طويلا؟

وأثار هذا الانتظار توترا في مختلف أنحاء الأمة المنقسمة، فيما تحدث الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته عن قيام الديمقراطيين بـ"التزوير" لكن من دون تقديم دليل على ذلك.

لكن هذا التأخير كان متوقعا لأسباب تتعلق بالولايات التي يفترض أن تقوم كل منها بفرز أصوات ناخبيها، بموجب النظام الانتخابي الأمريكي.

الولايات الحاسمة

النتائج في كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، ظهرت بسرعة لصالح بايدن بعد إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء.

لكن مثل هذه النتائج هي بالواقع تقديرات شبكات الإعلام وليست النتائج الرسمية ما يعني أن الأمر يستغرق وقتا أطول للحصول على صورة دقيقة في الولايات المنقسمة بشكل كبير.

وقالت كاثي بوكفار المسؤولة الكبيرة في بنسلفانيا المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية في هذه الولاية الحاسمة "كلما كانت النتائج متقاربة جدا، كلما استغرق الأمر وقتا أطول".

وكذلك فإن لدى الولايات استحقاقات متنوعة لتلقي أصوات المقترعين غيابيا وخصوصا من الجيش أو من مواطنين يقيمون في الخارج.

وأوقفت كارولاينا الشمالية فرز 171 ألف صوت على الأقل يمكن أن تحدث فارقا، لأنه بحسب القانون يتعين ان تقبل الأصوات التي تصل عبر البريد حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات.

وبشكل مماثل، ستقوم نيفادا التي تشهد سباقا حاميا، بفرز الأصوات التي خُتمت بحلول يوم الانتخابات مادامت تصلها قبل 10 من نوفمبر/تشرين الثاني.

ومما يتسبب في حدوث تأخير أيضا هو بطاقات اقتراع مؤقتة يتم إصدارها لبعض الناخبين إذا كان هناك ارتباك بشأن تسجيلهم ويجب التحقق من ذلك.

مجموعة من المقترعين يصطفون للتصويت في الانتخابات الرئاسية-أريزونا 3 نوفمبر

أصوات البريد

مع القلق من انتشار وباء كوفيد-19، تلقت الولايات التي لم تكن معتادة على فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مجموعة كبيرة من تلك البطاقات التي أرسلها المواطنون الذين فضلوا تجنب مراكز التصويت.

ومن بين 160 مليون أميركي صوتوا هذا العام، قام 65.2 مليونا بذلك عبر البريد وهو رقم قياسي، بحسب تقديرات "يو إس إيلكشن بروجيكت".

وفي بنسلفانيا، حيث يشكل الجمهوريون أغلبية في مجلس الولاية، رفضوا اقتراحا بالسماح ببدء فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات خلافا لولايات أخرى.

والوضع معقد أيضا في بعض المقاطعات مثل تشاتام في ولاية جورجيا حيث المنافسة محتدمة جدا بين بايدن وترمب، ويفترض أن تشرف سلطتان مختلفتان على عملية فرز الأصوات.

أعلن ترمب فوزه في الانتخابات قبل انتهاء فرز الأصوات في كلمة مقتضبة من البيت الابيض

طعون قضائية

ندد فريق الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بهذا التأخير وطالب بوقف الفرز في بعض الولايات التي كان يبدو فيها جو بايدن متقدما خصوصا في بنسلفانيا حيث لجأ الحزب الجمهوري الى المحكمة العليا.

ويحاول الجمهوريون منذ أشهر منع ولاية بنسلفانيا من احتساب، كما كان مقررا أساسا، بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد قبل يوم الانتخابات لكن وصلت بحلول الجمعة.

وفي ولاية ويسكونسن، حيث تم إعلان فوز جو بايدن الأربعاء ، قضت المحكمة العليا بأن البطاقات التي تصل فقط قبل 3 من نوفمبر / تشرين الثاني ستحتسب.

وأخيرا، تسمح غالبية الولايات للأحزاب بمراقبة النتائج، إلا أن بعض الخلافات أيضا في هذا المجال تسبب تأخيرا في العملية.

ففي مدينة فيلادلفيا خصوصا، طالب أنصار دونالد ترمب بالتمكن من الاقتراب أكثر من الحد المسموح به البالغ 4.5 متر بسبب المخاطر المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19.