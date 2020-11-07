الانتخابات الأمريكية.. المرشحون المسلمون يحققون نتائج لافتة

وذكر بيان مشترك صادر عن منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) و"جيت باك " و"إم باور تشينج"، الجمعة، أن 57 مرشحا أمريكيا مسلما من أصل 110 ترشحوا لمختلف المناصب، فازوا في انتخابات مجالس الولايات.

وحسب البيان، فإن عدد المرشحين المسلمين في انتخابات هذا العام هو الأعلى منذ 2016، حيث خاضوا المنافسة في 24 ولاية أمريكية، إضافة للعاصمة واشنطن.

كما أوضح البيان أن سبعة من إجمالي الفائزين الـ57 دخلوا التاريخ كأول مسلمين تم انتخابهم لمجالس الولايات.

بدوره، قال محمد ميسوري، المدير التنفيذي لمنظمة "جيت باك"، في بيان "تعد زيادة تمثيلنا السياسي جزءا هاما في هزيمة التصاعد العنيف لظاهرة الإسلاموفوبيا هنا وحول العالم لأنه يجبر المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام على تضمين وجهة نظرنا في السرد المتعلق بالرعاية الصحية والاقتصاد والنظام القانوني الجنائي وكل قضية أخرى تؤثر على حياة الأمريكيين".

وذكر البيان المشترك أن المنظمات الثلاث تخطط لتوزيع قائمة كاملة بالمرشحين للانتخابات المحلية والتمهيدية والعامة بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة.