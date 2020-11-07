أذربيجان تعلن تحرير 16 قرية وتدمير مواقع أرمينية لإطلاق قذائف الهاون (فيديو)

وقال علييف في تغريدة عبر تويتر، إن "الجيش الأذري المظفر نجح في تحرير 6 قرى بمدينة فضولي، و3 قرى في غوبادلي، وقريتين في كل من جبرائيل، وخوجالي، وخوجاوند، وقرية في زنغلان".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، تدمير قواتها مواقع لقذائف الهاون تابعة للقوات الأرمينية.

وذكرت الوزارة في بيان الجمعة، أن قواتها دمرت مواقع إطلاق القوات الأرمينية قذائف الهاون المتمركزة في قرية "غويارك" المحتلة والتابعة لمحافظة "ترتر" الأذرية.

ونشرت الوزارة مشاهد لتدمير مواقع إطلاق قذائف الهاون أيضا.

وأطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم ناغورني كاراباخ.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.