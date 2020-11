وزير الدفاع الأمريكي يجهّز خطاب استقالته.. هل تأكدت هزيمة ترمب؟

ويتزامن ذلك مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وتعد استقالة وزير الدفاع أمر تقليدي في حالة فوز رئيس جديد، ويقرر الرئيس الجديد تمديد الثقة في الوزير المستقيل أو استبداله.

وبالرغم من عدم حسم الانتخابات الجارية، واقتراب بايدن من البيت الأبيض على حساب ترمب المنتهية ولايته، إلا أن الخلاف بين ترمب وإسبر له دور في تقديم هذه الاستقالة.

Exclusive: Defense Sec. Esper has prepared a letter of resignation, according to three current defense officials. https://t.co/HNSRqAe8CQ

— NBC News (@NBCNews) November 5, 2020