معقل هتلر وتغريدة شامتة.. جدل يرافق انتخاب أحد أصغر نواب الكونغرس الأمريكي

ووفقاً لنتائج شبه نهائية صدرت الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54,5 في المئة من الأصوات ضد منافسه الديمقراطي، الضابط المتقاعد مو ديفيس البالغ 62 عاماً.

وكوثورن الذي أصيب بالشلل بسبب حادث عندما كان عمره 18 عاماً ويستخدم الآن كرسياً متحركاً، من المتوقّع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي. كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سنّ 22 عاماً.

ورغم أنّ كلايبورن كان أصغر بثلاث سنوات من السنّ المطلوب بموجب الدستور وهو 25 عاماً، إلا أنّ مجلس النواب قرّر حينها تثبيت انتخابه.

وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي كانت تبلغ من العمر 29 عاماً عندما تم انتخابها عام 2018.

معقل هتلر

قال كوثورن لمؤيّديه "أشكركم من صميم قلبي" وأضاف كورثون المؤيّد لترمب والذي دُعي للتحدث خلال المؤتمر الجمهوري في أغسطس/آب "المجد لله، أنا متحمّس لخدمة كل فرد في هذه المنطقة".

وقاد كوثورن المؤيّد لاقتناء السلاح والمناهض للإجهاض حملة شرسة ضد خصمه، حيث وصفه بأنه أداة لواشنطن واتّهمه بالدوس على الحريات الدينية.

لكنّ ديفيس ردّ عليه على تويتر بالقول "يستحقّون أفضل من شخص معتاد على الكذب ومفترس جنسي لا يملك أيّ مؤهّلات" مضيفاً "ليس هناك مكان في الكونغرس لمنحطّ مثل ماديسون كوثورن".

وألمح ديفيس إلى اتهامات بسلوك غير لائق لكوثورن مع نساء، وهو ما نفاه الأخير.

Every American ought to stand up and demand a fair and free election. There is no place for election fraud in this Republic.

Stand with me, stand with our President, stand for Freedom. pic.twitter.com/03V2IcZ4pf

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) November 5, 2020