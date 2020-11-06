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سياسة

مرض غامض يحصد أرواح 57 شخصًا خلال شهرين.. هذه هي الأعراض

أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية لاغوس
أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية لاغوس
6/11/2020

جاء ذلك بحسب تصريحات صادرة عن فينسينت أوشومي، مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالولاية المذكورة، وفق ما ذكره العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح المصدر أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالولاية بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.

وقال أوشومي إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا أنهم بسبب هذه الأعراض اشتبهوا في أن يكون المرض هو الكوليرا أو حمى لاسا.  

وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" وأن 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في الولاية، مشيرًا أن سبب الموت لا زال غير معروف.

وتابع قائلا "تم تحذير وزارة الصحة بولاية إنوغو، بشأن المرض، وأُخذت عينات للتشخيص والعلاج".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بولاية "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.

المصدر : الأناضول
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