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سياسة|الولايات المتحدة

لحظات رعب.. حوت أحدب يقلب قاربا بركابه تحت الماء (فيديو)

6/11/2020

وصور الحادث عدة أشخاص في المنطقة وتم تداوله على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام بشكل واسع.

وقالت إحدى المرأتين اللتين كانتا على متن القارب، وتدعى جولي مكسورلي، لوسائل إعلام محلية إنها أقنعت صديقتها يوم الاثنين بالذهاب معها للتجديف والتقاط صور للحيتان.

وأضافت أنهما تمكنا من رؤية الحيتان وكانت بعيدة  عنهما، ولكن، وفي ثوانٍ معدودة، ظهر أحدها تحت قاربهما بشكل مفاجئ. 

وأوضحت أن القارب انقلب في لحظة وألقيت هي وصديقتها على الفور في  الماء، لكن الحوت لحسن الحظ لفظ القارب مرة أخرى لتنجو المرأتان من الموت.

والتقطت إحدى المرأتين مقطعا لهجوم الحوت أثناء وجودهما في القارب.

وتعتبر الحيتان الحدباء من الأنواع المهددة بالانقراض، ويقول خبراء الثدييات البحرية إنها يمكن أن تكون غير متوقعة وخطيرة، ويجب على الناس الاحتفاظ بمساحة كبيرة، تعادل مساحة ملعب كرة قدم، بينهم وبين الثدييات الكبيرة.

لكن خفر السواحل يرون أن تطبيق هذا الأمر ربما يكون صعبًا، إذ ربما وُجدت مساحة كبيرة بين أحد الأشخاص وبين الحيتان، ثم في اللحظة التالية تظهر الحيتان في المكان.

وأخيرا  ظهر عدد من الحيتان بالقرب من خليج مورو وشاطئ أفيلا بولاية كاليفورنيا.

وبحسب خبراء الثدييات البحرية فإن هذا النوع من الحيتان يقترب من الشاطئ بحثا عن طعام يسهل العثور عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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