لحظات رعب.. حوت أحدب يقلب قاربا بركابه تحت الماء (فيديو)

وصور الحادث عدة أشخاص في المنطقة وتم تداوله على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام بشكل واسع.

وقالت إحدى المرأتين اللتين كانتا على متن القارب، وتدعى جولي مكسورلي، لوسائل إعلام محلية إنها أقنعت صديقتها يوم الاثنين بالذهاب معها للتجديف والتقاط صور للحيتان.

وأضافت أنهما تمكنا من رؤية الحيتان وكانت بعيدة عنهما، ولكن، وفي ثوانٍ معدودة، ظهر أحدها تحت قاربهما بشكل مفاجئ.

وأوضحت أن القارب انقلب في لحظة وألقيت هي وصديقتها على الفور في الماء، لكن الحوت لحسن الحظ لفظ القارب مرة أخرى لتنجو المرأتان من الموت.

والتقطت إحدى المرأتين مقطعا لهجوم الحوت أثناء وجودهما في القارب.

Here is another angle of the whale breaching with the kayak seemingly in its mouth. The woman who took this video tells me she was filming the whale in the distance and next she knew, the whale emerged trying to get the fish around the kayak (Video: Mandy Boyle) @KSBY pic.twitter.com/ARjDxwuOdT

— Melissa Newman (@melnewmantv) November 3, 2020