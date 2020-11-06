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سياسة

حملة ترمب تلجأ للقضاء في نيفادا بعد خسارة قضائية في جورجيا وميشيغن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن
5/11/2020

وفي دعوى جورجيا، زعمت الحملة أن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد. وفي ميشيغن، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين الخميس.

وقال القاضي جيمس باس، قاضي المحكمة العليا في جورجيا، إنه "لا يوجد دليل" على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية.

وفي قضية ميشيغن، قالت القاضية سينثيا ستيفنز "لا أرى أي أساس للتوصل إلى احتمال كبير للنجاح من حيث الأسس الموضوعية".

وزعم حلفاء ترمب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت في مقاطعة كلارك المكتظة بالسكان في نيفادا، والتي تشمل لاس فيغاس.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، من بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم الرئاسة.

ويتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترمب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيغن.

وفي مؤتمر صحفي في لاس فيغاس الخميس، لم يقدم المدعي العام السابق لولاية نيفادا آدم لاكسالت وغيره من وكلاء حملة ترمب، بمن فيهم المسؤول السابق بالإدارة ريتشارد غرينيل، أي دليل يدعم مزاعمهم بحدوث مخالفات ولم يردوا على أسئلة الصحفيين.

وقال لاكسالت "نعتقد أن هناك ناخبين متوفين أُحصيت أصواتهم. كما أننا واثقون من إحصاء أصوات آلاف خرجوا من مقاطعة كلارك أثناء الجائحة".

وأضاف أن الحملة سترفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية لمطالبة القاضي "بوقف إحصاء الأصوات غير الصحيحة".

وقال جو جلوريا، أحد مسؤولي الانتخابات في مقاطعة كلارك، للصحفيين إنه لا يوجد دليل على إحصاء أصوات غير صحيحة.

ووصف بوب باور، كبير المستشارين بحملة بايدن، دعاوى ترمب المختلفة بأنها إلهاء "لا جدوى له" وقال إن هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض نزاهة العملية الانتخابية.

وقال "هذا جزء من حملة تضليل أوسع… إنها تهدف لمنح حملة ترمب الفرصة للقول بأن إحصاء الأصوات يجب أن يتوقف. لكنه لن يتوقف".

وأفاد خبراء قانونيون في مجال الانتخابات بأنه من المستبعد أن يكون لاستراتيجية ترمب القانونية تأثير حاسم على نتيجة الاقتراع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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