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ترمب يتعهد بمواصلة الكفاح

دونالد ترمب وجو بايدن.. اقتراب ساعة الحسم في الانتخابات الرئاسية
دونالد ترمب وجو بايدن.. اقتراب ساعة الحسم في الانتخابات الرئاسية
6/11/2020

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

تمويل الطعون

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تسعى لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها ترمب على نتائج انتخابات الرئاسة.

ورفعت حملة ترمب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد تزايد حظوظ بايدن في عدد من الولايات الرئيسية ما وضعه قاب قوسين من البيت الأبيض.

ووفقا لمعظم شبكات التلفزيون الكبرى، حصل بايدن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي (مع عدم احتساب أصوات ولاية أريزونا) الذي يحدد الفائز في الانتخابات مقابل 214 صوتا لترمب.

ويتعين على المرشح الفائز حصد 27 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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