بسبب عجزه عن توفير علاج لابنته.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين (فيديو)

وقالت المفوضية في بريد إلكتروني "في حادثة مأساوية هذا الصباح، أضرم لاجئ سوري النار في نفسه قرب مركز استقبال للمفوضية في بيروت".

وأوضحت أنّ رجال الأمن في المفوضية عملوا على إنقاذه قبل أن ينقله أفراد الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز الاستقبال التابع للمفوضية في منطقة "بئر حسن" بالعاصمة بيروت.

قام "انسان" بإحراق نفسه امام الضمان في منطقة بئر حسن و لا معلومات حتى الآن عن حالته الصحية . pic.twitter.com/rMcD3gZAN5 — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) November 5, 2020

ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعت اللاجئ إلى إضرام النار في نفسه، إلا أن مصدراً أمنياً قال لفرانس برس إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال.

ويقدّر لبنان وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع.

وبات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة.

ولم يبق اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة، وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.