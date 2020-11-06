بايدن: لا شك لدي في الفوز بالانتخابات الرئاسية

ودعا بايدن أنصار إلى الهدوء والصبر مع إحصاء الأصوات، مؤكدا أنه لا بد من إحصاء كل صوت.

وأضاف بايدن للصحفيين "ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء"، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.

وخسرت حملة ترمب الخميس حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغن اللتين يحتدم فيهما التنافس.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين الخميس.

وتعهدت حملة ترمب بإقامة دعوى قضائية في نيفادا.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، من بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم الرئاسة.

ويتقدم بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترمب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيغن.