الأول من نوعه.. الطائرة المسيّرة التركية "أقنجي" تجتاز اختبارا جديدا (فيديو)

وقالت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرة في بيان، الأربعاء "هذا الاختبار يعد الأول من نوعه".

وأفادت بأن الطائرة "وصلت إلى مدرج بعيد بهدف اختبار قدرتها على الهبوط والإقلاع من مدرج آخر ليس فيه محطة تحكم أرضية، وذلك عقب تنفيذها لاختبارات تحديد النظام على ارتفاع 20 ألف قدم بمقر الشركة بمركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو، شمال غربي تركيا".

وأوضح سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة بايكار، أن النموذج الأولي لطائرة أقنجي "أقلعت من تشورلو وأنهم نفذوا اختبارات تحديد النظام على ارتفاع متوسط، ثم قاموا باختبارات الهبوط في مدرج بعيد".

Bayraktar #AKINCI TİHA, bugün bir başka Sistem Tanımlama Testi'ni daha tamamladı. Çorlu'dan havalanan #AKINCI, bu testte ilk defa yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak bir meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/7qtwWGGmx0 — BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 4, 2020

وأضاف "اقتربت أولا ومرت بارتفاع منخفض، ثم في المحاولة الثانية أنزلت عجلاتها على أرض المدرج لتقلع مرة أخرى، والآن ستعود لتحط في تشورلو، نبارك لوطننا وشعبنا بهذا الإنجاز".

يشار إلى أن الشركة التركية نفذت أول اختبار طيران لأول نموذج للطائرة المسيرة في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتواصل عملية تكامل النموذج الثالث من مشروع "بيرقدار أقنجي"، التي من المخطط تسليم الدفعة الأولى منه نهاية العام، في مركز الأبحاث والتطوير والإنتاج في شركة "بايكار".

وعقب إتمام النموذج الثالث لعملية التكامل سيتم إرساله إلى مركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو لإجراء طلعات تجريبية.

ومنذ عام 2015 أصبحت تركيا سوقا رئيسيا في عالم الطائرات المسيرة العسكرية، فقد برزت طائرتا "بيرقدار" و"العنقاء" اللتان أثبتتا قدراتهما في المعارك في سوريا وليبيا خلال الفترة الأخيرة.