استطلاع يكشف نسبة المسلمين الذين صوتوا لبايدن في الانتخابات الأمريكية

الاستطلاع أجراه "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، تحت عنوان "استطلاع اقتراع الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020" ونشره، الخميس.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من مليون مسلم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن 69% منهم صوتوا لبايدن و17% منهم للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وأكد أن نسبة أصوات المسلمين الداعمة لترمب ارتفعت 4% في الانتخابات الحالية، مقارنة بالانتخابات عام 2016 التي كانت 13%.

“CAIR would like to thank the more than one million American Muslim voters who turned out in record-breaking numbers this #election cycle,” CAIR's @NihadAwad

The poll said 69 % of Muslim voters voted for Biden, 17 % for #Trumphttps://t.co/SmxowUmb8m@arabnews #Election2020

— CAIR National (@CAIRNational) November 5, 2020