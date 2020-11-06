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سياسة

استطلاع يكشف نسبة المسلمين الذين صوتوا لبايدن في الانتخابات الأمريكية

المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
5/11/2020

الاستطلاع أجراه "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"، تحت عنوان "استطلاع اقتراع الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020" ونشره، الخميس.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من مليون مسلم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن 69% منهم صوتوا لبايدن و17% منهم للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وأكد أن نسبة أصوات المسلمين الداعمة لترمب ارتفعت 4% في الانتخابات الحالية، مقارنة بالانتخابات عام 2016 التي كانت 13%.

وأوضح رئيس المجلس نهاد عوض، أن نسبة مشاركة المسلمين في الانتخابات الحالية بلغت 84%، قائلًا: "الجالية المسلمة الأمريكية لها مكانة مهمة في التأثير على نتائج الانتخابات المحلية والوطنية وانتخابات الولايات في البلاد".

ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 3 ملايين و450 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 1.1 بالمئة من عدد السكان، وتعتبر أصواتهم مهمة بسبب إقامة معظمهم في ولايات "متأرجحة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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