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سياسة

أرمن يحولون مسجدا في أذربيجان إلى حظيرة خنازير(فيديو)

6/11/2020

ونشر حاجييف عبر حسابه على تويتر، الجمعة، مشاهد من قرية "ممر" التابعة لمدينة قوبادلي، التي حررها الجيش الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويظهر المسجد في اللقطات، في حالة خراب، بعد تحويله إلى حظيرة للخنازير، بالإضافة لمبان دينية أخرى في القرية، تعرضت لنفس المصير على يد المحتلين الأرمن.

ولفت حاجييف إلى أن المسجد التاريخي بني في القرن الثامن عشر، والوضع الذي آل إليه يعد مؤشرا على "همجية الاحتلال الأرميني".

ودعا حاجييف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(الإيسيسكو) ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الممارسات بشدة.

وسبق أن أظهرت مشاهد أخرى قيام محتلين أرمن بتربية الخنازير في مسجد مدينة زنغيلان، التي تم تحريرها أيضا مؤخرا.

وردا على هجوم عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم ناغورنو كارباخ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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