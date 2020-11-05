هيلاري كلينتون تدعو الناخبين في جورجيا لمتابعة احتساب أصواتهم

ويأتي ذلك ضمن المنافسة المحمومة بين الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وتُظهر الأرقام تقدم بايدن.

Please share with friends and family in Georgia: If you voted absentee in Georgia, please check the status of your ballot now. If it was rejected, you have until 5pm on Friday, November 6, to fix it and make sure your vote counts.https://t.co/dbcsk0fv0R — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 5, 2020

وتفصل 6 أصوات فحسب من المجمع الانتخابي بين بايدن والبيت الأبيض، ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وفي السياق، طالب ترمب عبر تغريدتين في موقع تويتر، الخميس، بوقف فرز الأصوات الانتخابية، دون تقديم أي أسباب تدعو لذلك، كما طالب بعدم احتساب أي أصوات وردت إلى اللجان بعد انتهاء الاقتراع.

وكتب ترمب في التغريدة الأولى "أوقفوا الفرز!"، وكتب في الثانية: "لن يتم احتساب أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات!".

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

ولا يملك الرئيس أي سلطة في هذه المسألة، ومثلما هو الحال مع تغريدات سابقة لترمب بدت وكأنها تهدف لنشر معلومات غير صحيحة، قيَّد تويتر التغريدة وأرفق بها تحذيرًا.

ويبدو أن نسبة أصوات ترمب تحل بعد أصوات بايدن لدى فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.

وهناك أحكام قضائية تسمح بفرز هذه الأصوات في ولايات معينة، بناء على اللوائح المحلية.

اقرأ أيضًا:

نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 (تغطية مباشرة)

بعد مؤشرات ترجح هزيمته.. ترمب يستغيث: أوقفوا فرز الأصوات

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترمب إلى أردوغان

"إيميلات هيلاري".. حملة تضليل إلكترونية عن رسائل كلينتون فما القصة؟

"أسمع صوت النصر".. مستشارة ترمب الروحية تقيم صلاة للفوز بالانتخابات الأمريكية (فيديو)