كورونا.. رقم قياسي للإصابات بعد يوم من الانتخابات الأمريكية

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (01,30 ت غ الخميس، سجّلت الولايات المتحدة 99.660 إصابة جديدة بالفيروس و1.112 وفاة ناجمة عن الوباء.

وأبلغت تسع ولايات عن زيادات قياسية في الحالات يوم الأربعاء وهي كولورادو وأيداهو وإنديانا ومين وميشيغين ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن وويسكونسن.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9,4 ملايين شخص توفي منهم 223 ألف شخص.

الاقتراع في الانتخابات الأمريكية جرى تحت تأثير جائجة كورونا-رويترز

تأثير كورونا على الانتخابات

تأتي هذه الحصيلة القياسية غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وجرت الانتخابات في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة في العالم، على صعيد أعداد الضحايا، على وقع الوباء الذي أثّر على الحملة الانتخابية وعلى عمليات التصويت والفرز.

وأثر الوباء على كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك العدد القياسي من الناخبين الذين أرسلوا بطاقات اقتراعهم بالبريد، والتي لم يتم تحديد نتيجتها بعد.

وبالإضافة إلى ارتفاع الحالات، تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى يوم الثلاثاء 50 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وتشهد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفاعا لكن ليس بنفس معدل الحالات،ويبلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة 850 حالة وفاة، ارتفاعا من 700 في الشهر الماضي.

كما أنّ الجائحة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة صحيّة منذ الإنفلونزا الإسبانية في 1918 وفي أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في 1929.